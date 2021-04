Strategia PNL in disputa cu USRPLUS. Ce calcule si-au facut liberalii

Surse politice au precizat pentruca vestea nu le-a picat deloc bine liberalilor, astfel ca cei din conducere au organizat mai multe intalniri in biroul lui Ludovic Orban , miercuri, pana noaptea tarziu, pentru a gandi strategia castigatoare in disputa cu cei de la USRPLUS."Ieri toata ziua am stat doar in sedinte in biroul lui Ludovic Orban . Vestea ca nu-l mai sustin cei din USRPLUS pe Florin Citu nu ne-a cazut bine deloc. Nu ne-am asteptat la asta. Acum in partid se face apel la rabdare si calm, dar nu stiu cat mai poate fi mentinuta aceasta stare. Daca USRPLUS nu vine la sedinta de coalitie, o sa iasa mare scandal", au declarat surse liberale.Cei de la PNL sunt decisi sa il pastreze pe Florin Citu la Palatul Victoria , iar in perioada urmatoare acestia se vor regrupa in jurul liderului Executivului. Surse sustin ca liberalii, inclusiv Ludovic Orban, nu isi doresc o revenire a acestuia la Guvern. Iar unul dintre motive este acela ca Ludovic Orban ocupa in acest moment functia de presedinte al Camerei Deputatilor, o pozitie de care PNL are nevoie pentru a-si atinge obiectivele legislative.La ultima sedinta pe care liberalii au avut-o miercuri noapte, Ludovic Orban le-a cerut acestora foarte multa rabdare, pana cand lucrurile se vor lamuri cu cei de la USRPLUS, in sedinta coalitiei pe care Florin Citu a programat-o joi. In cazul in care Alianta USRPLUS nu va renunta la ideea retragerii lui Florin Citu, joi, in sedinta, Ludovic Orban le-a dat mana libera sa ii acuze pe cei de la USR -PLUS de iresponsabilitate. Practic, o alta strategie a PNL in razboiul cu USRPLUS este sa arunce vina exclusiv pe Alianta pentru criza politica generata in plina pandemie de coronavirus si sa forteze mana acesteia pentru a accepta un armistitiu cu liberalii.Nu in ultimul rand, PNL se bazeaza in lupta cu USRPLUS si pe sprijinul presedintelui Klaus Iohannis . Surse liberale sustin ca Florin Citu beneficiaza de sprijinul presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului l-a asigurat pe Citu, la intalnirea pe care acestia au avut-o miercuri dimineata, inaintea demiterii lui Vlad Voiculescu , ca va beneficia de tot sprijinul de la Cotroceni in perioada urmatoareTot astazi este programata si o sedinta convocata de Klaus Iohannis la Vila Lac 3, cu liderii coalitiei de guvernare, iar liberalii mizeaza pe faptul ca seful statului isi va face cunoscuta pozitia foarte clar.