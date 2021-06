Culise. Cum vrea Citu sa transeze Congresul PNL: schimba doi ministri pentru pofta liberalilor influenti din provincie

In primul rand, Florin Citu ia in calcul, fostul ministru al Fondurilor Europene din Guvernul Orban. Miza? Bolos este unul dintre apropiatii presedintelui CJ Bihor Ilie Bolojan Astfel, Florin Citu si-ar asigura sprijinul unei organizatii foarte numeroase la Congresul din toamna (aproape 200 de delegati). PNL Bihor va decide pe data de 17 Iulie pe cine sustine pentru sefia PNL.In plus, Adrian Oros este unul dintre oamenii de incredere ai liderului PNL Ludovic Orban . La formarea guvernului Citu, Orban l-a impus pe Oros ministru in ciuda faptului ca organizatia din care face parte - Cluj - nu l-a sustinut.Oros, care provine din vechiul PNL, este in conflict cu tandemul clujean Boc-Tise, provenit din vechiul PD-L. Astfel, prin mazilirea lui Oros, premierul Citu l-ar razbuna pe Boc si l-ar atrage de partea sa pe Ilie Bolojan.O alta mutare pregatita de Citu este, intentie care poate ramane totusi doar la stadiul de sperietoare. Nazare este sustinut de liderul PNL Prahova Iulian Dumitrescu, aflat momentan in tabara lui Orban. Prin urmare, premierul il ameninta ca va ramane fara ministru de Finante daca nu isi schimba optiunea.Voturile filialelor Bihor si Prahova, conduse de Ilie Bolohan si Iulian Dumitrescu, ar putea schimba soarta Congresului PNL, sustin sursele citate.