Citu, despre frictiunile din PNL: Este un partid care intotdeauna a fost viu in interior

"Eu vreau sa vorbim despre partid la partid, aici vorbim despre guvern. Pana la urma, Partidul National Liberal este un partid liberal, cu opinii, ca unii aleg sa le puna in spatiul public, asta este altceva, dar este un partid liberal si un partid care intotdeauna a fost viu in interior", a declarat Florin Citu, marti, la Europa FM.Intrebat daca doreste sa fie presedintele Partidului National Liberal, pornind de la faptul ca i-a fost invocat numele si ca ar trebui sa conduca partidul incepand cu congresul urmator al PNL, el a spus: "Repet, avem asa de mult de facut la guvernare, ca as vrea sa ne concentram pe guvernare"."Vine bugetul si este cel mai important test al unei coalitii de guvernare tanara, o coalitie care acum isi gaseste, de fapt, echilibrul, in aceasta perioada si in comunicare, dar si in modul de lucru. Este un test important pentru noi acest buget, cum trece, eu zic ca o sa treaca bine, dar avem niste provocari si... bine, provocarea cea mai mare este sa ai cam acelasi PIB ca anul trecut, dar sa reduci deficitul de la peste 9%, la 7% sau aproape de 7%", a afirmat Citu.