Asociatia Fostilor Detinuti Politici, critici dure la adresa prim-ministrului dupa demiterea secretarului de stat Octav Bjoza

"Ati taiat aripile singurului fost detinut politic inca apt sa mai rosteasca adevarul si sa practice iertarea", au transmis fostii detinuti politici, combatand toate argumentele prezentate de premier pentru demitere.Prezentam integral motivele transmise de Asociatia Fostilor Detinuti Politici:" - Comunicatul reprezinta punctul de vedere al Consiliului National Director (CNC) al AFDPR si nu doar al Presedintelui AFDPR, domnul Octav Bjoza; - Domnul prim-ministru al Guvernului Romaniei, Florin-Vasile Citu, da o interpretare tendentioasa comunicatului AFDPR din data de 12.03.2021;- AFDPR nu contesta holocaustul;- AFDPR nu acuza o etnie, indiferent care ar fi aceea, pentru un numar restrans de nemernici;- AFDPR nu exclude existenta unor sensibilitati, dar va rugam sa ne permiteti sa le avem si noi pe ale noastre;- AFDPR ramane ferma pe pozitie: copiii nu trebuie sa suporte consecintele faptelor comise de parintii lor;- Daca ati cunoaste componenta "Tribunalelor Poporului" sau "Tribunalelor Militare", poate ati realiza de ce multi dintre noi am fost declarati "criminali de razboi" sau "legionari", fara a fi!- Noi suntem aceia care am suferit si n-o sa ne aducem tocmai noua vreun afront.- Domnul premier Florin-Vasile Citu afirma in comunicatul sau, cu referire la domnul Presedinte al AFDPR Octav Bjoza: "O asemenea atitudine a unui demnitar al statului roman este extrem de periculoasa pentru valorile democratice castigate si aparate cu multe sacrificii in ultimii zeci de ani. Este o abordare incompatibila cu statutul de membru al echipei noastre guvernamentale si de inalt responsabil al Guvernului Romaniei", insa trebuie sa subliniem ca, daca Romania ar fi avut demnitari de calibrul Presedintelui AFDPR, Romania s-ar fi aflat astazi in cu totul alt loc!- Ii reamintim domnului prim-ministru al Guvernului Romaniei, Florin-Vasile Citu, ca AFDPR nu a acceptat sa fim numiti in functia de subsecretar de stat pe criterii politice, motiv pentru care am detinut-o timp de aproape 6 ani si jumatate;- Reprezentanti ai altor partide politice nu ne-au reprosat nimic in aceasta perioada, iar interpretarea tendentioasa a comunicatului, ca justificare a unei demiteri intempestive, reprezinta o lovitura cu atat mai miseleasca si mai perfida cu cat vine de la cei pe care ii consideri "ai tai";- Ati uitat ca marii fauritori ai Marii Uniri au fost chiar liberalii, care au murit langa noi in temnitele si lagarele de exterminare comuniste?- Ori vreti, ori nu, AFDPR a fost, este si va ramane singura instanta morala din aceasta tara!- Dintotdeauna, AFDPR a spus, a scris si mai ales a facut, dand dovada de respect, moralitate si demnitate;- Presedintele AFDPR, domnul Octav Bjoza, face parte de peste 10 ani din conducerea Asociatiei Internationale a Fostilor Detinuti Politici INTER-ASSO, reprezentand Romania, tara in care regimul comunist "ilegitim si criminal" a fost unul dintre cele mai dure si brutale din Europa comunizata; Presedintele AFDPR, domnul Octav Bjoza , a sustinut peste 200 de conferinte, in care a propovaduit adevarul despre crimele savarsite de comunisti, cu documente, fotografii si chiar obiecte, la care au participat peste 15.000 de elevi, studenti, profesori si alte categorii, atat in tara, cat si peste hotare, in Republica Moldova, Italia si Spania;- Domnul Octav Bjoza, Presedintele AFDPR, despre care prim-ministrul Guvernului Romaniei, domnul Florin-Vasile Citu, afirma, printr-un comunicat, ca face o incercare de a pune "pe umerii comunitatii evreiesti aducerea comunismului in Romania", ceea ce ar fi "nu doar o incercare de a mistifica istoria, ci si un gest periculos pentru valorile democratice", a avut si are prieteni evrei in temnita, in Bucuresti, dar si in Israel! Domnul premier Florin-Vasile Citu uita sau poate nici nu cunoaste ca niciunde in lume nimeni nu a sesizat o cat de mica atitudine antisemita din partea Presedintelui AFDPR;- Toata viata, Presedintele AFDPR, domnul Octav Bjoza, a aparat, aplicat si respectat adevarul si iertarea!- Prin gestul dumneavoastra, domnule prim-ministru al Guvernului Romaniei Florin-Vasile Citu, care "v-ati folosit prerogativele", ati taiat aripile singurului fost detinut politic inca apt sa mai faca astfel de lucruri, anume sa rosteasca adevarul si sa practice iertarea!- Prin gestul dumneavoastra, domnule prim-ministru al Guvernului Romaniei, Florin-Vasile Citu, ati scris o pagina rusinoasa si neagra in istoria PNL, de peste 145 de ani, care va ramane pentru totdeauna!- Din mesajele si telefoanele primite de Presedintele AFDPR, domnul Octav Bjoza a putut constata, insa, ca o mare parte a liberalilor sunt in asentimentul sau;- Cu toate acestea, domnule premier Florin-Vasile Citu, ce a facut Presedintele AFDPR, domnul Octav Bjoza, pentru Romania, va ramane in istorie, ce ati facut dumneavoastra, nu".Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania Octav Bjoza a fost demis din functia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989."A pune in discutie dimensiunile Holocaustului si a incerca sa pui pe umerii comunitatii evreiesti aducerea comunismului in Romania este nu doar o incercare de a mistifica istoria, ci si un gest periculos pentru valorile democratice", si-a argumentat premierul Florin Citu decizia.