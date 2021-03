Diana Sosoaca a cerut oprirea starii de alerta: "Dar cum sa mai faceti achizitii fara licitatii?". Ce a spus despre majorarea alocatiilor

"Aud aici numai non-sensuri cu privire la un buget de care cred ca habar nu aveti. Opriti odata starea de alerta, cum a facut Cehia. Dar cum sa mai faceti achizitii fara licitatii?!", a sustinut Sosoaca, la dezbaterile generale din plenul Legislativului. Senatoarea a criticat bugetul de stat pe 2021 , deoarece nu prevede si marirea alocatiilor pentru copii - amendament cerut insistent de PSD "In ceea ce priveste acest buget, ma gandeam, de ce nu luati de la televiziunile particulare pe care le-ati platit cu 70 de milioane de euro pe timp de pandemie, sa le dati la copii, la alocatiile pentru copii", a spus Sosoaca.La finalul aceste scurte interventii, Sosoaca l-a anuntat public pe presedintele PSD Marcel Ciolacu ca este asteptat "cu drag" la o manifestatie din 7 martie, avertizandu-l, totusi, ca manifestantii nu vor purta masca."Domnule Ciolacu, va astept cu mare drag la manifestatia din 7 martie, numai ca vedeti ca noi nu purtam masca. Va multumesc foarte mult", a mai spus aceasta.A fost totusi si un moment ce a starnit rasetele celor din parlament , si anume atunci cand a incercat un atac la adresa lui Orban. Presedintele de sedinta, Ludovic Orban , i-a atras atentia ca are doar 1 minut la dispozitie, pentru a vorbi in plen."Multumesc, domnule Orban, nu stiam ca stiti sa numarati pana la 1 minut." - a spus Sosoaca, provocand rasetele parlamentarilor din opozitie , PSD si AUR