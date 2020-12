Firul unor negocieri interminabile. Cum si-au impartit functiile partidele politice

COMISIILE CASTIGATE DE PARTIDE

In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte din Guvernul de coalitie PNL - USR-PLUS - UDMR sunt: Dan Barna (Viceprim-ministru), Catalin Drula (Ministerul Transporturilor), Claudiu Nasui (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului), Stelian Ion (Ministerul Justitiei), Cristian Ghinea (Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene), Vlad Voiculescu (Ministerul Sanatatii) si Ciprian Teleman (Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii).Liderii partidelor care vor forma coalitia de guvernare, Ludovic Orban Dacian Ciolos , Dan Barna, Kelemen Hunor , dar si Florin Citu, propunerea de premier, au spus ca isi doresc un guvern cat mai repede. Au mai declarat ca asteapta decizia presedintelui, votul parlamentului si ca apoi sunt pregatiti sa deruleze procedurile pentru investirea guvernului in cel mai scurt timp.Intre timp, componenta comisiilor parlamentare a fost adoptata marti, 22 decembrie, in unanimitate, in sedintele de plen din Senat si Camera Deputatilor. Parlamentarii au mai adaugat inca trei comisii in Parlament, inseamnand ca mai multi deputati au obtinut functii in Parlament.Conform votului din Senat, comisiile vor fi conduse de urmatorii:Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari- presedinte: Iulia ScanteiComisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala- presedinte: Nicoleta PauliucComisia pentru agricultura, industrie alimentara si dezvoltare rurala- presedinte: George ScarlatComisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport- presedinte: Monica Anisie Comisia pentru cultura si media- presedinte: Viorel BadeaComisia pentru transporturi si infrastructura- presedinte: Toma Petcu Comisia pentru Stiinta, inovare si tehnologie (nou infiintata)- presedinte: Sorin Cimpeanu In Camera Deputatilor, grupul parlamentar al PNL are sefia a sase comisii si anume:Comisia pentru buget- presedinte: Bogdan HutucaComisia de mediu- presedinte: George Catalin StangaComisia de sanatate- presedinte: Nelu Tataru Comisia de aparare- presedinte: Constantin SovaialaComisia pentru tehnologia informatiilor-presedinte: Ion Sabin SarmasComisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor-presedinte: Gigel StirbuComisia pentru constitutionalitate- presedinte: Ion RujanComisia pentru politica externa- presedinte: Titus Corlatean Comisia pentru afaceri europene- presedinte: Angel Tilvar Comisia pentru constitutionalitate- presedinte: Ion RujanComisia pentru ape, paduri, pescuit si fond cinegetic- presedinte: Liviu Lucian MaziluComisia pentru sanatate publica- presedinte: Adrian Streinu Cercel Comisia pentru comunicatii si tehnologia informatiei- presedinte: Marius HumelnicuComisia pentru drepturile omului, egalitate de sanse, culte si minoritati- presedinte: Matei Constin BogdanComisia pentru regulament- presedinte: Marius ToanchinaIn Camera Deputatilor grupul parlamentar PSD a obtinut presedintia a opt comisii permanente.Comisia pentru politica economica- presedinte: Costel DunavaComisia de transporturi- presedinte: Ciprian Constantin Serban Comisia pentru agricultura- presedinte: Adrian ChesnoiuComisia pentru administratie-presedinte: Simona Bucura OprescuComisia pentru educatie- presedinte: Natalia Intotero Comisia pentru cercetarea abuzurilor- presedinte: Steluta CataniciuComisia pentru regulament- presedinte: Gheorghe Simon Comisia pentru afaceri europene- presedinte: Stefan MosoiuComisia pentru administratie publica- presedinte: Csaszar KarolyComisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale- presedinte: Antal LorantUDMR va avea presedintia a doua comisii din Camera DeputatilorComisia pentru industrii si servicii- presedinte: Bende SandorComisia pentru politica externa- presedinte: Biro RozaliaComisia economica, industrii si servicii- presedinte: Silvia DinicaComisia pentru munca, familie si protectie sociala- presedinte: Stefan PalarieComisia pentru mediu- presedinte: Aurel OprinoiuUSR PLUS va conduce patru comisii permanente din Camera DeputatilorComisia pentru munca- presedinte: Oana ToiuComisia pentru cultura- presedinte: Iulian BulaiComisia juridica- presedinte: Mihai BadeaComisia pentru tineret si sport-presedinte: Tudor PopComisia pentru comunitatile de romani din afara tarii- presedinte: Claudiu TarziuComisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii- presedinte: Diana SosoacaAUR va detine presedintia a doua comisii din Camera Deputatilor: Comisia pentru egalitate de sanse pentru femei si barbati si Comisia pentru constitutionalitate. Acest grup inca nu si-a nominalizat membrii in comisiile permanente.Grupul minoritatilor nationale detine sefia a doua comisii din Camera Deputatilor. Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale va fi condusa de Iusein Ibram si Comisia pentru stiinta si tehnologie va fi condusa de Dragos Zisopol.