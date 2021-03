Florin Citu continua razboiul ironiilor cu Eugen Teodorovici, ajuns trezorier la FRR: "Sa fie atenti, sa numere banii inainte"

Premierul Florin Citu a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre numirea in functia de trezorier al Federatiei Romane de Rugby a lui Eugen Teodorovici."Haideti sa vedem cum joaca. Aaa, dar nu intra pe teren. Uitati-va cum a gestionat finantele Romaniei. Eu le transmit celor din federatie sa fie atenti, sa numere banii inainte", a spus Florin Citu Contrele dintre fostul si actualul ministru al Finantelor sunt de notorietate, Eugen Teodorovici jignindu-l in numeroase randuri pe Florin Citu.O decizie batjocoritoare, o insulta, cea mai mare teapa data romanilor de la Traian Basescu incoace - sunt cuvintele folosite de fostul ministru PSD-ist al Finantelor Eugen Teodorovici dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca il desemneaza pe Florin Citu pentru formarea noului Guvern."Propunerea PNL ca varianta de premier in persoana lui Vasile Citu nu poate fi considerata nici macar o gluma proasta, ci, mai degraba, o insulta la adresa romanilor. Cel mai penibil premier este inlocuit de cel mai penibil ministru de finante si cel mai penibil liberal", spunea Eugen Teodorovici.La finalul anului 2019, atunci cand parlamentul a trecut o motiune simpla fata de ministrul Finantelor, Florin Citu, social-democratul Eugen Teodorovici a avut inca o iesire in stilul propriu, dar de neinteles.Pe holurile Parlamentului, chiar in timp ce ministrul finantelor dadea declaratii jurnalistilor, dupa ce motiunea simpla impotriva sa fusese adoptata de Senat , Eugen Teodorovici a trecut prin spatele lui si i-a spus:"Trage o liniuta la Guvern!"A mers mai departe si i-a mai strigat o data: "Trage o liniuta puternica, puternica".Deja se departase, nu se mai vedea in cadru, dar Eugen Teodorovici putea fi auzit insistand: "Vezi ca iese praful de la nas".In martie, la dezbaterea bugetului pe 2019 in Comisiile de buget-finante, Eugen Teodorovici, pe atunci ministru, l-a jignit pe liberalul Florin Citu, pe atunci senator, strigandu-i: "Esti frumos! Chiparosule! Dupa ce ca esti urat, mai esti si prost".