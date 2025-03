Opozitia trage semnalul de alarma: Bugetul pe 2018 nu respecta Constitutia. Vom fi sanctionati de Comisia Europeana

Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural.

Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate cu cel putin 8,6 miliarde de lei (cu 5 miliarde a veniturilor din TVA si cu 3,6 miliarde a veniturilor din contributii sociale), iar structura cheltuielilor submineaza cresterea economica.

Senatorul liberal afirma ca bugetul pe 2018 nu tine cont de ceea ce s-a intamplat in economie in acest an si ca, in afara cresterii economice, toti indicatorii macroeconomici care prezinta starea de sanatate a unei economii s-au deteriorat, unii dintre ei intrand in zona care semnalizeaza "pericol iminent".

"Asa arata economia de la care trebuia pornit bugetul pentru 2018. O economie care creste doar din consum. Consum stimulat de cresteri salariale fara legatura cu economia reala si din promisiuni pentru alte cresteri salariale. O economie cu executie bugetara dezastruoasa. Cu inflatie peste tinta bancii centrale si cu perspective de dublare a ratei inflatiei (aproape 5% in prima parte a lui 2018).

Cu dobanzi mai mari. Cu moneda nationala mai slaba. Fara investitii. Cu deficite comerciale, de cont curent si bugetare mult mai mari. In 2017, Guvernul s-a comportat de parca ar fi fost ultima petrecere. A vrut sa se distreze si nu a fost interesat de consecinte - de parca 2018 nu ar fi existat", considera Florin Citu.

Vicepresedintele liberal mai spune ca "problemele aparute in timpul anului in lupta cu justitia l-au fortat pe Liviu Dragnea sa creasca cheltuielile cu salariile si asistenta sociala pentru a distrage atentia de la jaful din banul public si atacul la Justitie. In acelasi timp, executia bugetara foarte proasta l-a fortat pe Liviu Dragnea sa taie cheltuielile cu investitiile (...) Bugetul pentru 2018 este deja construit aratand prioritatile lui Liviu Dragnea si Darius Valcov. Cheltuielile neproductive cresc cu 1,1% din PIB, iar cele pentru investitii scad cu 1,2% din PIB".

In ceea ce priveste deficitul structural, impus la nivelul Uniunii Europene si asumat de Romania prin semnarea Pactului Bugetar si prin adoptarea unei legi in Parlament, acesta trebuie sa fie in perioada 2017 - 2019 un procent din PIB. Dar, arata Florin Citu, Romania a inceput 2017 cu o tinta de deficit structural de 2,92% si termina cu un deficit structural in jur de 3,1%.

"In timpul anului, Romania a fost avertizata de doua ori de Comisia Europeana sa reduca deficitul structural cu 0,5% din PIB. De fiecare data Liviu si Valcov au raspuns 'noi stim mai bine'. Astfel, Romania este astazi singura tara din UE care este sub supraveghere pentru devierea de la tratatul fiscal si care sfideaza recomandarile Comisiei in acest domeniu", a explicat Florin Citu.

Senatorul PNL mai sustine ca dupa ce Parlamentul va vota legea plafoanelor bugetului, asteptandu-se ca PSD sa ignore amendamentul sau de plafonare a deficitului structural la 1,1% din PIB, PNL va ataca la Curtea Constitutionala actul normativ. "Devine o certitudine ca in 2018 PSD se pregateste sa plece de la guvernare. Foloseste aceeasi strategie ca in 2015. Aduce economia intr-o stare precara si intentioneaza sa castige alegerile din opozitie, dar avand totusi majoritate parlamentara. Daca va fi ca urmare a dosarelor penale ale lui Liviu Dragnea sau a protestelor populatiei, asta este singura necunoscuta in 2018 care merita atentia noastra", conchide Citu.

