Florin Citu, dupa sedinta de Guvern: Toate cifrele arata ca Romania se descurca foarte bine privind vaccinarea. Pensiile si alocatiile vor fi mai mari anul acesta

"Avem peste 50.000 de persoane vaccinate. Vrem sa ajungem ca in septembrie sa vaccinam 1,4 milioane de persoane. Pentru asta pastram legatura cu companiile farmaceutice producatoare de vaccin, in special compania Pfizer. Am reusit sa fim pe locul intai in Europa", a spus Florin Citu.De asemenea, premierul a mentionat ca cheltuielile cu pensiile si alocatiile cresc in acest an."Pensiile anul acesta vor fi mai mari ca cele de anul trecut. Asta e cert", a declarat premierul."Am anuntat ca legislatia privind pensiile va fi modificata pentru ca sunt niste probleme acolo. Obiectivul nostru este ca pensiile sa fie bazate pe contributivitate", a mai adaugat premierul.De asemenea, premierul a anuntat in premiera ca va exista un buget multianual