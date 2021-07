Cat de jos coboara disputa pentru suprematia in PNL. Omul lui Citu lanseaza fake-news-uri morbide la adresa lui Orban

Roman a sustinut in cadrul congresului organizat la Bacau pentru alegerea conducerii locale a PNL, ca Orban l-ar fi atacat pe Citu in ziua in care a murit mama acestuia, pe 4 iunie In ciuda declaratiilor facute de Roman, un astfel de atac a existat.De altfel, nici Roman nu a precizat in ce ar fi constat presupusul atac pe care l-ar fi lansat Orban la adresa lui Citu in acel moment.Mai mult, in momentul in care a aflat despre decesul mamei sale, Orban l-a sunat pe Citu si i-a transmis condoleante.In plus Orban a rugat pe toata lumea sa aiba o atitudine adecvata, sa respecte momentul prin care trece Citu.