Ludovic Orban, infrangere de etapa in lupta pentru Congres. Mutare de succes pentru Florin Citu

Iohannis inclina balanta decisiv

Surse liberale au dezvaluit pentru Ziare.com ca premierul Florin Citu a castigat "cel putin deocamdata" si sprijinul liberalilor de la Cluj in lupta pentru sefia Partidului National Liberal, lucru confirmat la vizita pe care acesta a avut-o vinerea trecuta."Vizita de vinerea trecuta de la Cluj a fost bine gandita de Florin Citu. A vrut sa vada reactia celor de acolo, care oricum nu il sustineau pe Ludovic Orban , dar ar fi pregatit o negociere cu el pentru Congres. Si a si obtinut-o (n.r - sustinerea liderilor de la Cluj).A venit foarte increzator de acolo, in partid s-a vazut schimbarea. Florin Citu are sustinerea lor, cel putin deocamdata. Acum depinde si de cum va negocia Ludovic Orban cu ei. E posibil ca situatia sa se schimbe pana in toamna, Orban este vechi in partid, are experienta si va sti sa puna problema", au declarat surse liberale pentruRemanierea lui Vlad Voiculescu a venit si ca urmare a presiunilor mari din partea unor lideri PNL care nu mai erau dispusi sa il tolereze pe Voiculescu in fruntea ministerului Sanatatii. Florin Citu a avut doar doua optiuni: fie ignora nemultumirile liberalilor la adresa lui Vlad Voiculescu, riscand sa isi distruga perspectivele pentru o viitoare conducere a partidului, fie intra inr-un joc periculos de inlocuire a ministerului Sanatatii, riscand chiar sa destrame coalitia de guvernare.Ori, Florin Citu a ales, cel putin pentru moment, cartea castigatoare, potrivit sociologului Mircea Kivu."Florin Citu este de departe castigatorul scandalului generat de demiterea lui Vlad Voiculescu. Prin demiterea ministrului, Citu si-a asigurat un loc aproape de victoria de la Congres. Ludovic Orban beneficiaza in acest moment de sprijinul multor filialele PNL, insa pana in toamna lucrurile se pot schimba. Daca guvernarea va merge bine pana atunci, victoria din confruntarea cu Vlad Voiculescu va cantari extrem de mult in favoarea lui Citu la Congres", a precizat Mircea Kivu pentruEste asteptat ca lideri precum Emil Boc Alina Gorghiu , Florin Roman, Dan Vilceanu, Iulian Dumitrescu, Rares Bogdan si Robert Sighiartau sa isi exprime in perioada imediat urmatoarea sustinerea publica pentru Florin Citu. Insa, un rol important in batalia interna din PNL il va avea si presedintele Klaus Iohannis , iar optiunea anuntata de seful statului va cantari decisiv."Este foarte important ce va spune Klaus Iohannis. El va influenta decisiv lupta din PNL", mai spune sociologul.Miza viitorului congres al PNL este una uriasa si pentru faptul ca viitorul lider al partidului va fi, cel mai probabil, si candidatul la functia de presedinte al Romaniei in 2024, lucru adus in discutie chiar de Ludovic Orban."Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele Partidului National Liberal va trebui sa intre in lupta pentru alegerile prezidentiale din 2024", a afirmat Ludovic Orban.