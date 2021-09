Ce soluții are Iohannis pentru guvern după alegerea lui Cîțu în fruntea PNL. Președintele a reușit să-și impună favoritul

Președintele Klaus Iohannis a reușit să-l impună pe favoritul său, Florin Cîțu, în fruntea PNL. Va reuși să-l mențină și la Palatul Victoria? Ziare.com vă prezintă toate opțiunile pe care șeful statului le are la îndemână pentru a avea în continuare guvernul său.

1. Refacerea coaliției de guvernare cu Florin Cîțu premier. Este prima soluție a președintelui, însă cu șanse infime de reușită. USR PLUS s-ar sinucide electoral dacă s-ar întoarce într-un guvern condus de Florin Cîțu. Potrivit unor surse politice, liderii PNL speră ca alegerile interne din USR PLUS vor fi câștigate de Dacian Cioloș, pe care vor să-l convingă să devină vicepremier. De altfel, Rareș Bogdan a lansat o provocare către Cioloș: să lase amândoi Parlamentul European pentru a deveni miniștri în guvernul Cîțu. Însă atât Dan Barna, cât și Dacian Cioloș au spus tranșant că nu vor accepta să mai facă echipă cu Cîțu.

2. Guvern minoritar. În lipsa unei înțelegeri cu USR PLUS, sigura șansă pentru binomul Klaus Iohannis- Florin Cîțu rămâne un guvern minoritar PNL-UDMR susținut din umbră de PSD. Însă riscă PNL să-și lipească singur eticheta de USL 2.0, după ce 7 ani s-a chinuit să se lepede de PSD? În plus, istoria le arată liberalilor că guvernele minoritate îi trimit ulterior în opoziție. Între 2007 și 2008, guvernul Tăriceanu a rezistat la putere cu sprijinul parlamentar oferit de PSD. La alegerile din 2008, PNL a terminat pe locul trei, după PD-L și PSD. În 2016, Guvernul Cioloș a fost instalat cu voturile PSD. Rezultatul? Social-democrații conduși de Liviu Dragnea au obținut 45% la alegerile parlamentare din 2016. În plus, nici PSD nu e confortabil cu ideea unui guvern Cîțu, chiar dacă ar avea acces la resurse. O bună parte a electoratului PSD își dorește răsturnarea lui Florin Cîțu, nicidecum susținerea lui.

3. Un nou premier liberal. USR PLUS a anunțat că e dispus să revină la guvernare dacă și numai dacă PNL îl schimbă pe Florin Cîțu din funcția de prim-ministru. Președintele Klaus Iohannis ar trebui să renunțe la favoritul său pentru a numi un nou premier liberal, iar Florin Cîțu să rămână președintele PNL și președintele Senatului. Însă scenariul riscă să provoace o nouă luptă pentru putere în PNL, pe modelul Orban-Cîțu.

4. Alegeri anticipate. O variantă mai degrabă teoretică. Cu PNL coborât la 20% în sondaje, președintele Klaus Iohannis nu are niciun interes să declanșeze anticipate, pentru că marele câștigător ar fi PSD. Prin urmare, șeful statului va forța fie un guvern minoritar condus de Cîțu, negociat cu PSD, fie va desemna alt premier liberal care să restarteze coaliția de guvernare.

