Un fost premier liberal învinovățește Guvernul și BNR pentru explozia inflației. "Creșterea TVA a fost o greșeală sau creșterea taxelor este o greșeală"

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 13:50
Guvernul Bolojan acuzat că a cauzat explozia inflației FOTO gov.ro

Fostul premier liberal Florin Cîțu atrage atenția că majorarea TVA și creșterea taxelor în ultimii trei ani au contribuit semnificativ la inflația ridicată din România, estimată aproape de 10% în august, și acuză atât Guvernul, cât și BNR că nu au reușit să protejeze puterea de cumpărare a românilor.

"Creșterea TVA a fost o greșeală sau creșterea taxelor este o greșeală, de trei ani de zile, pe care nimeni nu vrea să o corecteze și acestea sunt rezultatele. Problema este că atunci când ai inflație mare, este imposibil ca dobânzile să scadă și asta înseamnă că în continuare consumul o să fie afectat și puterea de cumpărare a românilor, pentru că dobânzile vor rămâne mari”, a spus Cîțu la RFI.

Fostul premier crede că măsurile Guvernului și poziționarea BNR au făcut ca inflația să ajungă la acest nivel ridicat.

”Îmi pare rău că o spun, dar este și o parte din vina BNR, care nu știu dacă direct sau indirect a dorit să susțină campania de finanțare a deficitului public cu dobânzi mai mici pe termen scurt, a introdus lichiditate în sistem, ceea ce alimentează prețurile. Până la urmă, dacă Guvernul nu vrea să facă reforma, din păcate, este datoria băncii centrale să ne protejeze de Guvern și inflația de 10% arată că nu a făcut-o.”

Florin Cîțu precizează că ”vina principală o are Guvernul și guvernele din ultimii trei ani, care au crescut taxele și deficitul, în același timp, este îngrozitor ce s-a întâmplat, dar o parte din vină o are și banca centrală, care trebuia să fie gardianul stabilității prețurilor și să lucreze pentru interesul românilor, nu pentru interesul guvernelor.”

