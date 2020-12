170 de ONG-uri cer Guvernului numirea in Consiliul Economic si Social a presedintei Asociatiei Sexul vs Barza

"Cabinetul Prim Ministrului si Secretariatul General al Guvernului nu s-au exprimat public fata de niciun jurnalist care i-a contactat pe acest subiect. Pe 4 ianuarie va intra in functie noul CES, data de la care corectarea deciziei abuzive va fi ingreunata," arata sursa citata.Intre timp, peste 12.400 de persoane au semnat doua petitii independente ( petitieonline.com si campaniamea.declic.ro ) care solicita numirea doamnei Adriana Radu in CES, in conformitate cu metodologia agreata de catre Secretariatul General al Guvernului.In plus, peste 170 de organizatii non-guvernamentale au semnat un Apel privind solicitarea punerii in drepturi a dnei Adriana Radu ca membra in Consiliului Economic si Social. Apelul este semnat si de organizatia Frends pentru Dezvoltare, a carui candidat, Andrei Botez, votat cu o treime din voturile obtinute de Adriana Radu a fost numit de Prim Ministru in Consiliul Economic si Social, desi nu a castigat procesul electoral, explica sursa citata.Atat cele doua petitii, cat si Apelul au fost inaintate ieri, 29 decembrie, catre Cancelaria Prim Ministrului Florin Citu , Secretarului General al Guvernului, Dragos Condrea, dar si liderilor partidelor de la Guvernare, presedintele PNL Ludovic Orban , co-presedintilor USR -PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos , si presedintelui UDMR "Sunt foarte recunoscatoare pentru valul de sustinere publica spontana si pentru solidaritatea colegilor din atat de multe organizatii.Lipsa unei explicatii cu privire la decizia de a nu imi fi confirmata alegerea in CES este nedreapta nu doar pentru mine ci pentru toti colegii mei si cei care ma sustin. Cred ca aceasta sustinere este un semnal clar ca toata lumea isi doreste respectarea de catre Guvern a procesului democratic desfasurat pe VotONG.ro si releva nevoia de a avea in CES o voce de reprezentare a drepturilor femeilor.Mai cred si ca toata aceasta sustinere nu ar fi venit daca nu am fi muncit constant timp de 8 ani pentru a educa 350 000 de urmaritori online ai platformei educationale SEXUL vs BARZA," declara Adriana Radu, presedinta Asociatiei SEXUL vs BARZA.