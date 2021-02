20.000 de doze de vaccin anti-COVID, ajutor pentru Republica Moldova din partea Romaniei. Reactia Maiei Sandu

"In sedinta de Guvern de astazi au fost mai multe hotarari, dar si cateva ordonante. Cea mai importanta este ordonanta de urgenta prin care am reglementat ajutorul pe care il vom da imediat Republicii Moldova, constand in 20.000 de doze de vaccinuri. Este o donatie pe care o vom face. E prima transa din cele 200.000 de vaccinuri pe care le trimite in Republica Moldova. Astazi a fost adoptata o ordonanta de urgenta. Dupa ce o sa fie publicata ordonanta de urgenta in Monitorul Oficial, va fi nevoie de o hotarare de Guvern pe care o vom lua, daca este nevoie intr-o sedinta online, pentru a ne asigura ca aceste doze ajung in Republica Moldova cat mai rapid", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Saptamana trecuta, tara noastra a trimis un ajutor umanitar in valoare totala de circa 2,3 milioane de euro (peste 48 de milioane de lei moldovenesti), consta in 1,5 milioane de masti chirurgicale, 100.000 de masti FFP3, 100.000 de combinezoane, 100.000 de manusi de unica folosinta.Presedintele republicii Moldova a reactionat spunand ca aceste doze vor fi suficiente pentru imunizarea personalului medical."O veste foarte buna pentru tara noastra!Acum cateva clipe Guvernul Romaniei a anuntat aprobarea Ordonantei de urgenta prin care a fost reglementat ajutorul ce va fi oferit imediat pentru Republica Moldova. Acest ajutor imediat consta din 20 de mii de doze de vaccin, ceea ce constituie prima transa din cele 200 000 de doze de vaccin promise de Romania.Aceste doze de vaccin vor fi suficiente pentru a imuniza tot personalul medical. Suntem recunoscatori Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis , Prim-ministrului Romaniei, Florin Citu, si poporului roman pentru donatia de vaccin si solidaritatea imensa de care dau dovada", a scris aceasta pe Facebook