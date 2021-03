Protestul - intre drept fundamental si "risc de securitate nationala". Ce va alege Guvernul Citu?

Niste organizatii non-guvernamentale s-au gandit ca e momentul sa scoatem principiul constitutional al libertatii de intrunire de sub aceasta temere si sa-l aducem un pic mai aproape democratie. Si cand sa isi arate Guvernul masura sustinerii pentru valorile democratice, aproape ca s-a impiedicat in propriul punct de vedere ce urma sa fie transmis la Parlament. Premierul Citu era cat pe ce sa semneze cu mana lui ca ar fi in regula, de principiu, ca cele petrecute pe 10 august 2018 sa se mai intample o data.Anul trecut mai multe organizatii, parte ale coalitiei TamTam pentru cetateni, si-au petrecut parte din pandemie lucrand la o propunere de imbunatatire a Legii privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. Ideile de modificare nu ni s-au nazarit noua, ci au legatura cu lucruri pe care le-am trait, de-a lungul anilor, ca activisti. Pe de o parte am avut protestele civice pasnice de dimensiuni impresionante ( Rosia Montana , Colectiv sau Ordonantele din justitie).Apoi mai sunt protestele mai degraba mici si locale, impiedicate sistematic de muschiul decidentului local ( cum au fost blocate protestele din fata Primariei Municipiului Bucuresti ). In ambele situatii, legislatia actuala nu face altceva decat sa pedepseasca preventiv cetatenii si sa dea dreptate autoritatii care actioneaza abuziv. Practic, Legea adunarilor publice este de fapt, in forma ei de astazi, "Legea protejarii autoritatilor de adunari publice ale cetatenilor".In acest moment, legea prevede ca orice adunare publica sa fie notificata la primarie. Ca suntem cinci sau suntem 100.000, legea ne cere sa venim in fata autoritatii si sa povestim de ce si cum vrem sa protestam. Practica ne-a aratat ca de fapt noi, cetatenii , nu doar notificam, ci chiar cerem voie autoritatii sa participam la adunari publice. Cerem voie sa fim liberi, practic.Anii de administratie PSD la PMB, in care vicele Badulescu a decis sa fie un fel de stapan peste bucuresteni atunci cand venea vorba de organizarea protestelor, ar fi trebuit sa fie argument suficient ca legea trebuie modificata. Pe scurt, in anii din urma, domnul Badulescu a blocat orice tip de protest in fata Primariei Municipiului, ba pentru ca notificarea e facuta in alt an calendaristic (era depusa in decembrie pentru ianuarie), ba ca protestele nu se fac decat intr-un loc anume, precis, nu pe alt trotuar al primariei, ba ca, ce sa vezi, ar exista o asociatie care a anuntat ca face proteste tot anul, zi de zi, toata ziua, in acel loc anume stabilit din fata primariei, deci alti cetateni nu pot merge sa-si arate nemultumirea fata de activitatea administratiei locale. Pe scurt, nu "s-a" vrut si aia a fost.Stiu, exista tot timpul optiunea de a te adresa justitiei atunci cand simti ca iti sunt incalcate drepturi. Doar ca la noi justitia are ritmul ei, unul cu totul distinct de ritmul revoltei cetatenilor. Or, a merge in instanta sa te plangi ca nu ai putut protesta in ianuarie 2017 inseamna, eventual, sa castigi doi ani mai tarziu. Iar asta este nu doar degeaba, ci poate deveni chiar haios.Un protest, de cele mai multe ori, este o reactie la ceva, este dorinta oamenilor de a se impotrivi unei decizii sau a unei practici care le pune in pericol calitatea vietii. Ori reactionezi la timp, ori iti faci dreptate formal in justitie doi ani mai tarziu, dar complet degeaba.Un alt argument: protestele uriase din istoria postdecembrista sunt imposibil de pus in cofrajul stramt al legii actuale, deja infama Lege 60/1991. Sa te gandesti, bunaoara, ca un singur om isi poate asuma rolul de organizator pentru o adunare publica de zeci de mii de persoane este gingas de naiv. Conform actualei legi, toate adunarile publice trebuie sa aiba un organizator. Toate!Sigur, un miting electoral, cu zeci de autocare venite de prin tara, da, poate avea un organizator. La fel cum si protestele sindicatelor au, in mod evident, o structura de organizare. Dar acest tip de adunari nu prea au nimic in comun cu cele care se intampla organic, in care oamenii ies de dragul cauzei si nu in urma unui proces de organizare logistic (nu spun ca cele de mai sus nu sunt manifestatii legitime, spun doar ca sunt foarte diferite).Un organizator isi asuma roluri in cadrul unei adunari (spre exemplu, trebuie sa se asigure de ordinea si disciplina participantilor) si este prezentat pe la televizor ca fiind "liderul protestului". Intr-o societate precum a noastra, in care nu mai picam de acord cu privire la culoarea unei rochite pe facebook, sa ne imaginam ca zeci de mii de oameni vor fi de acord sa fie reprezentati de un singur om in probleme atat de importante precum acelea care ne-au scos in strada in ultimii ani este ridicol.Plecand de la aceste doua realitati pe care le-am tot trait in ultimii ani, organizatiile non-guvernamentale care au propus modificarile au adus in fata parlamentarilor exact ce scrie in ghidul OSCE cu privire la modul in care statul trebuie sa intervina in procesul de organizare si desfasurare a adunarilor publice. Care ghid ne spune ca institutiile publice trebuie sa fie prezente discret, doar acolo unde este neaparat nevoie si doar pentru acele situatii in care trebuie sa protejeze participantii si non-participantii la aceste adunari. In acelasi ghid, notificarea este vazuta mai degraba ca o exceptie decat o regula. Si, din moment ce altii mai experimentati ca noi in ale democratiei considera ca aceasta este o practica buna, asta am propus si noi.Propunerile noastre de modificare au vizat si schimbarea modului de interventie a Jandarmeriei in cazul adunarilor publice. Adica sa intervina mai mult cu capul si mai putin cu bastonul.Spre exemplu, in cazul in care exista persoane care perturba desfasurarea adunarii publice, acum Jandarmeria poate dispersa multimea cu totul. Adica exact ce s-a intamplat in 10 august 2018. Propunerea noastra, de pilda, incearca sa protejeze tocmai dreptul de desfasurare a adunarilor publice , iar persoanele care agita protestul sa fie extrase, fara ca Jandarmeria sa dea cu tunul de apa pe toti protestatarii.Propunerea legislativa a coalitiei noastre este acum pe traseul parlamentar, in Camera Deputatilor. A trecut cu un aviz favorabil de Comisia pentru drepturile omului, dar, in drumul ei spre celelalte comisii de avizare, a ramas intepenita in limbajul de lemn si obsesia pentru "securitate nationala" a Guvernului (puteti citi punctul de vedere aici, paginile 120 - 126).Punctul de vedere propus spre semnare premierului pare ca este scris de acelasi om care, in 1991, a scris si actuala varianta a Legii: cu ochii pe usa, sa nu fie cotropit de cetateni intr-o noua mineriada.Romania este acum stat european. Este un stat digitalizat (sau, mai precis, cu potential de digitalizare), cu cetateni care-si sacrifica timpul pentru a documenta si a reactiona la deciziile publice (locale si centrale).Romania a dat dovada ca poate iesi in strada pasnic, ca poate protesta civilizat. Romanii au inlocuit forta bruta cu simtul umorului - nu mai dam cu pumnul, ci printam meme-urile de pe internet.Organizatiile care au propus aceasta modificare isi doresc sa aduca legislatia acolo unde ii e locul, adica in slujba si pentru protectia cetateanului. Caci doar cand cetatenii se vor simti respectati, protejati si liberi putem vorbi despre un climat social armonios, in linie cu "ordinea publica si securitatea nationala".Din fericire, premierul Florin Citu nu a semnat acest punct de vedere saptamana trecuta.Pana la urmatoarele sedinte poate isi ia un pic de timp si un pic de libertate cat sa citeasca propunerea de modificare a legii din perspectiva omului care, in 2018, participa la protestele din piata Victoriei.(Sursa facebook Florin Citu)