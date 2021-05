Premierul Florin Citu: "Incepand din acest weekend ne putem vaccina doar cu buletinul" VIDEO

"In sedinta de guvern de azi am aprobat programul de convergenta a Romaniei si vom avea si PNRR. In toate sunt reforme pe care si le asuma acest guvern. Planul apare inaintea PNRR. La finalul sedintei am avut o discutie cu tot Guvernul despre PNRR", a spus Florin Citu.Potrivit acestuia, vineri va avea loc sedinta comitetului interministerial si e posibil sa se vina cu ridicare de restrictii pentru persoanele vaccinate."Cei care doresc sa se vaccineze anti-COVID pot, incepand din acest weeekend, sa se prezinte doar cu buletinul si fara programare, a declarat, miercuri, premierul Florin Citu."De vineri, din acest weekend, putem sa ne vaccinam oriunde in centrele Pfizer si Moderna doar cu buletinul, fara niciun fel de programare. Astazi a fost problema cu prea multe persoane care au incercat in acelasi timp, vreo 40.000 de persoane. Este o platforma pe care am facut-o anul acesta, nu este perfecta. Imi cer scuze pentru cei care au avut de asteptat", a afirmat prim-ministrul.Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca nu e vorba despre distriminare sa se faca facilitati pentru cei vaccinati, cum ar fi accesul in restarante, la capacitate maxima si a rpecizat ca ese vorba despre o propunere care va fi discutata de toate ministerele implicate."Eu am spus cum as vedea eu lucrurile si acestea sunt propunerile. Exista un mod de a motiva populatia, fiecare tara are propriul mod de a motiva populatia. Daca Germania are beneficii pentru persoanele vaccinate, cred ca si pentru noi este ok. Este singura solutie pentru a scpa de pandemie", a declarat prmierul.Premierul Florin Citu a anuntat, marti, ca, daca se atinge tinta de vaccinare de 5 milioane de persoane, la 1 iunie se va putea renunta la masca de protectie la plaja sau in drumetiile montane. Premierul anunta si facilitati pentru cei vaccinati, respectiv faptul ca restaurantele ar putea functiona la 100% din capacitate.