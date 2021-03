Florin Citu dupa sedinta cu Raed Arafat: Am cerut continuarea vaccinarii in forta si cresterea numarului de paturi la ATI la 1.600

Am participat la sedinta CNCCI, de astazi, pentru ca vreau sa ma asigur ca pacientii si personalul medical vor avea tot ce le trebuie pentru a trece cu bine peste valul 3 al pandemiei. Deocamdata, in Romania nu este o crestere accelerata a infectarilor si putem sa impiedicam acest lucru, daca ne vaccinam si daca respectam masurile de protectie. Ne pregatim insa si pentru un numar mai mare de cazuri, pentru a fi precauti si a nu fi luati prin surprindere", a scris premierul duminica, pe Facebook Florin Citu afirma ca a cerut:1. Cresterea numarului real de paturi ATI la 1600. Identificarea unor spitale noi care ar putea sa se alature celor existente in lupta anti-COVID.2. Asigurarea stocurilor necesare de medicamente in toate spitalele care trateaza pacientii cu COVID-19.3. Asigurarea echipamentelor de protectie pentru cadrele medicale.4. Un plan clar pentru situatia in care va fi nevoie de detasari de cadre medicale.5. Continuarea vaccinarii in forta."Nu trebuie sa uitam ca evolutia pandemiei depinde de fiecare dintre noi, nu doar de autoritati. Ne vaccinam, respectam masurile de protectie si asa salvam vieti", conchider premierul Citu. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat duminica 4.383 de cazuri de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore. Totodata, au fost raportate 44 de decese. La ATI sunt internati 1.232 de pacienti, numarul acestora fiind in crestere. Inca un judet inregistraeaza o rata de infectare peste 3, numarul total ajungand la sase, In Capitala, rata infectarii se apropie de 4.