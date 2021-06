Florin Citu: "De la 1 iulie vom avea certificat verde". Premierul i-a invitat pe liderii PSD sa sustina campania de vaccinare

"De la 1 iulie vom avea certificat verde", a spus Florin Citu , in cadrul unei conferinte de presa. In acelasi context, premierul a atras atentia asupra faptului ca pandemia nu a trecut, iar campania de vaccinare va continua, cu accente pe mediul rural, pentru a aduce vaccinul cat mai aproape de oameni."Trebuie sa facem mai mult, pentru ca pandemia nu a trecut. (...) Avem rezultate foarte bune, dar nu trebuie sa ne culcam pe o ureche. Aceasta campanie de vaccinare continua pana de asiguram ca nu vom avea niciun caz si in acel moment putem spune ca am depasit pandemia", a afirmat Florin Citu."Eu, pana astazi, sincer, nu l-am vazut pe Marcel Ciolacu sa mearga intr-un centru de vaccinare, sa sustina campania de vaccinare. Nici pe Sorin Grindeanu sau nu stiu cine mai este in conducere, doamna Gabriela Firea . Deci nu i-am vazut sa mearga sa sustina aceasta campanie de vaccinare si nu inteleg de ce, pentru ca aceasta campanie de vaccinare este o campanie a noastra, a tuturor, este o campanie pentru revenirea la normalitate a intregii Romanii, nu doar a Partidului National Liberal sau a acestei guvernari. De fiecare data voi ridica aceasta provocare pentru liderii de opinie ai social-democratilor, sa vina sa sustina aceasta campanie de vaccinare public", a punctat prim-ministrul. Prezent vineri in Salaj, Florin Citu a facut o vizita si la "maratonul vaccinarii" care se desfasoara la acest final de saptamana in parcarea unui mall din Zalau."Imi pare bine sa vad oameni care se vaccineaza (...), pentru ca viata noastra o sa fie mai usoara de acum incolo si pentru concedii, suntem mai linistiti, nu o sa mai avem probleme, o sa fie totul mai simplu si o sa ne intoarcem la normalitate. Am venit doar sa vad acest loc, pentru ca e un loc important. In acelasi timp, judetul este pe locul 10, cu aproape 30% rata de vaccinare, deci trebuie sa facem mai mult. S-a facut acest lucru, dar si domnul prefect si domnul presedinte al CJ trebuie sa facem mai mult, pentru ca trebuie sa ducem vaccinul cat mai aproape de cetateni si aveti resurse si daca aveti nevoie de resurse, puteti sa apelati si la Guvern sa va ajutam. Eu va multumesc si felicitari din nou pentru tot ce ati facut aici", a afirmat premierul.Parlamentul European a aprobat miercuri definitiv certificatul digital al UE privind COVID-19, pentru a facilita calatoriile in interiorul Uniunii si pentru a contribui la redresarea economica. Certificatul va fi emis gratuit de autoritatile nationale si va fi disponibil in format digital sau pe suport de hartie si va include si un cod QR. Documentul va dovedi ca detinatorul a fost vaccinat, s-a vindecat in urma infectarii sau a obtinut recent un rezultat negativ la testul COVID-19.Sistemul se va aplica de la 1 iulie pentru o perioada de 12 luni. Detinerea certificatului nu va fi o conditie prealabila pentru a putea beneficia de libertatea de circulatie. In acelasi timp, certificatul nu va fi considerat un document de calatorie.