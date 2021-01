Citu: Avem 140.000 de vaccinuri saptamanal; vom incerca sa crestem numarul de doze

"Vaccinurile vin. Avem 140.000 de vaccinuri saptamanal. Nu este niciun fel de problema. (...) Dorinta noastra este sa crestem numarul vaccinurilor pe care il primim saptamanal. Este complicat. (...) Vom incerca sa crestem numarul de doze. Ele cresc gradual pana in martie, dar vom dori sa avem mai multe pentru ca eu cred ca, daca ne pastram acest ritm, vom ajungem la aproape 100.000 de vaccinuri capacitate sa facem pe zi, ceea ce ar fi foarte bine", a spus premierul, la Palatul Victoria , la videoconferinta cu prefectii.El le-a solicitat prefectilor sa se asigure ca regulile in privinta pandemiei de COVID-19 sunt respectate."Sa nu uitam ca suntem inca in pandemie si trebuie sa mentinem acolo unde este nevoie restrictiile, sa mentinem acelasi mesaj catre cetateni. Faptul ca am inceput aceasta campanie de vaccinare nu inseamna ca pericolul a trecut si asta trebuie sa spunem in fiecare zi. Aceasta campanie de vaccinare este complementara, ajuta la eliminarea pandemiei mai repede, asta este tot ce voiam, dar inca suntem in pandemie, inca trebuie sa respectam aceste reguli si dumneavoastra ca reprezentanti ai Guvernului in teritoriu trebuie sa va asigurati ca aceste reguli sunt respectate. Va solicit ca de fiecare data sa-i sprijiniti si pe domnul Valeriu Gheorghita si pe domnul secretar de stat Andrei Baciu.Acestia sunt desemnati sa coordoneze aceasta activitate la nivel national, ei au nevoie de sprijinul dumneavoastra, dar va stau la dispozitie cu orice informatie de fiecare data", a mai spus Citu.El le-a cerut prefectilor ca, pana saptamana viitoare, cele 932 de centre de vaccinare din tara sa fie pregatite pana saptamana viitoare, estimand ca la acel moment va incepe cea de-a doua etapa a vaccinarii."Trebuie cu totii sa continuam si sa acceleram aceasta campanie de vaccinare. Vreau ca aceste 932 de centre sa fie gata pana la inceputul etapei a doua, ceea ce inseamna in estimarile noastre (...) ca saptamana viitoare ar trebui sa incepem etapa a doua. Inseamna ca aceste centre care sunt in afara spitalelor ar trebui sa fie gata saptamana viitoare si nu cred ca avem vreo scuza sa nu fie gata saptamana viitoare", a conchis premierul.CITESTE SI: Masura extrem de severa in Marea Britanie: Noua carantina totala impusa ar putea incepe sa fie ridicata abia in martie