Florin Cîţu: ”La Ministerul Transporturilor vor fi alocate suplimentar 625 milioane de lei” Ce spune despre reformele cerute la companii

„La Transporturi, aşa cum v-am spus, au cerut pentru subvenţii şi pentru asistenţă socială şi acolo vom suplimenta puţin sumele. La asistenţă socială vom merge pe media ultimilor ani, deci cu 100 de milioane, şi la subvenţii cu 83 de milioane. Totalul este puţin mai mare, pentru că am suplimentat şi la CNAIR, acolo m-am uitat la execuţie şi execuţia este bună şi acolo am suplimentat cu 170 de milioane. 625 de milioane, cam aşa sunt”, a declarat Florin Cîţu, la finalul şedinţei de marţi a coaliţiei unde au fost discuţii despre rectificarea bugetară.Întrebat dacă a primit răspuns în legătură cu reformele cerute la companii şi ministere, Cîțu susține că a solicitat aceste reforme până la următoarea rectificare bugetară, iar dacă acestea nu vor veni, nu vor mai fi alocate resurse financiare.„A m cerut, până la următoarea rectificare bugetară . Dacă nu va veni nicio reformă, nu vor mai fi finanţate resurse”, a declarat Florin Cîţu, întrebat la finalul şedinţei de marţi a coaliţiei.Chestionat de ce mai aşteaptă până la rectificarea bugetară în legătură cu reformele, premierul a răspuns: „ Am avut o discuţie pe această temă. Mi s-au prezentat reformele , unele reforme cred că sunt în curs, înţeleg. Voi primi în perioada următoare mai multe detalii, de aceea nici nu alocăm resursele pe care le-au cerut. Alocăm mai puţine resurse. Vom vedea dacă le alocăm pe toate”.