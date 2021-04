Florin Citu, vesti importante pentru romani. "Vaccinarea este singura cale de a scapa de pandemie"

"Vesti importante pentru romani! Am promis, am facut. De astazi capacitatea de vaccinare a ajuns la 115.000 de persoane pe zi. Va incurajez pe toti sa va vaccinati. Este SINGURA cale de a scapa de pandemie. Pentru revenirea cat mai rapida la normalitate este nevoie de un efort comun. Doar daca ne implicam cu totii, daca suntem responsabili si respectam in continuare masurile sanitare, este posibil sa ne reluam vietile de dinainte de pandemie.https://vaccinare-covid.gov.ro/platforma-programare/#RomaniiTrebuieSaStie #ImpreunaInvingemPandemia", se arata in postarea premierului Florin Citu.Presedintele CNCAV, Valeriu Gheorghita , a anuntat ca, din 13 aprilie, vor fi operationalizate inca 144 de cabinete noi de vaccinare unde se va aloca vaccin de la compania Pfizer si a inceput deja notificarea persoanelor din listele de asteptare pentru a se putea programa.Potrivit datelor transmise de autoritati, odata cu deschiderea celor 144 de noi centre, numarul de fluxuri pentru vaccinarea cu Pfizer ajunge la 948. 86 de centre, cu 103 fluxuri in total, folosesc ser de la Moderna, iar peste 240 de centre folosesc ser AstraZeneca.Ulterior, din data de 20 aprilie, vor fi deschise inca 41 de cabinete noi de vaccinare, unde se va aloca de asemenea vaccin de la compania Pfizer.Pana luni seara au fost vaccinate 2.326.484 persoane, dintre care 1.435.730 au primit ambele doze de vaccin.Campania de vaccinare a inceput in 27 decembrie, cu personalul medical si angajatii din centrele medico-sociale.