Premierul Citu e convins ca anul acesta cresterea economica a Romaniei va fi de 7%. "Puterea de cumparare este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria"

"Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (...) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depasit aceste tari", a declarat, marti 22 iunie, la TVR 1, Florin Citu.Acesta a afirmat ca economia este puternica, in crestere si vine dupa cea mai mare criza din ultimii 100 de ani.Premierul sustine ca masurile luate de Guvernul liberal sunt apreciate de antreprenori, care continua investitiile pentru ca preconizeaza o crestere economica "Eu va spun ca anul acesta o sa avem o crestere economica de 7%", afirma premierul.