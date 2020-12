Citu, despre criticile lui Ciolos la adresa ministrului Educatiei: In coalitie avem o intelegere de a nu comenta asupra candidatilor celorlalte formatiuni politice

"Eu stiu ca in coalitie avem o intelegere de a nu a comenta, si nu am vazut declaratiile, de a nu comenta asupra candidatilor altor formatiuni politice. Aceasta este ceea ce pot sa spun acum", a declarat Florin Citu, intrebat miercuri la Parlament, cum vede afirmatiile lui Dacian Ciolos.Chestionat ce inseamna faptul ca Dacian Ciolos a facut astfel de comentarii, Florin Citu a raspuns: "Nu am vazut. Dati-mi voie sa vad si dupa aceea sa discutam, daca exista astfel de declaratii. Eu va spun doar ca noi in coalitie avem aceasta intelegere de a nu comenta".Dacian Ciolos afirma, miercuri, ca are o "nemultumire" cu privire la prezenta lui Sorin Cimpeanu in Guvern, intrucat modul in care acesta a actionat in ultimii ani "e departe" de felul in care ar trebui sa fie un parcurs politic decent o referinta pentru educatia din Romania.Liderul PLUS a exprimat ca partenerii de coalitie nu au avut posibilitatea de a interveni asupra propunerilor facute de partide. Guvernul Citu a primit votul de incredere al Parlamentului cu 260 de voturi "pentru" si 186 "impotriva".