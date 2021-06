Florin Citu, despre desfiintarea Sectiei Speciale: Nu putem sa negam ceea ce scrie in raportul MCV

In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria , intrebat daca Sectia speciala va fi desfiintata in acest an, Citu a replicat: "Ar trebui sa fie".El a aratat, de asemenea, ca va sustine in cadrul coalitiei desfiintarea Sectiei Speciale , conform proiectului propus de Guvern."Nu putem sa negam ceea ce scrie in raport ( MCV , n.r.). Aceasta guvernare a facut progrese importante in a elimina din tot ceea ce a fost stricat sau a fost introdus gresit in sistemul juridic in ultimii ani de zile. Deci, facem progrese. Asta nu poate nimeni sa nege. In acelasi timp, iarasi nu poate nimeni sa nege ceea ce am spus inca de la inceput, ca cei de la Comisia Europeana sustin eliminarea MCV, cat mai repede pentru Romania . In ceea ce priveste guvernul, am luat o decizie foarte rapid de a aproba un proiect de lege care desfiinteaza Sectia Speciala. Am mers la Parlament.A trecut de Camera Deputatilor. Eu intotdeauna am spus ca varianta pe care noi am aprobat-o in Guvern este cea pe care o sustin si care cred ca este optima. In coalitie, bineinteles ca sunt dezbateri. Am vazut ca si la alocatii lucrurile s-au intarziat. Voi merge din nou in coalitie sa explic de ce este important si cu acest raport si faptul ca ceea ce noi am aprobat in Guvern este ceea ce noi sustinem. Voi incerca in continuare sa ii conving pe liderii coalitiei, pe presedintii de partid, ca aceasta este varianta pe care mergem in continuare. Dar noi avem mai multe angajamente. Unul dintre ele este acela de a aproba legile justitiei si vom merge in continuare cu toate legile justitiei, sa fie aprobate in Parlamentul Romaniei si ma voi implica direct si acolo", a spus Citu.