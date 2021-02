Citu, despre situatia minelor din Valea Jiului: Astept un plan de restructurare de la Ministerul Energiei

Luni ar urma sa aiba o noua sedinta de Guvern pentru aprobarea hotararii cu normele metodologice."In sedinta de Guvern de ieri a fost aprobata o Ordonanta de urgenta care, prin fondul de garantare a creantelor salariale, ca sa se clarifice, si asta inseamna plata salariilor pe urmatoarele trei luni de zile. Astazi cred ca este deja publicata aceasta ordonanta.Ministerul Muncii ne-a spus ca va avea Hotararea de Guvern, pentru aplicarea ordonantei imediat, deci asta insemna ca in momentul in care este publicata hotararea de guvern o sa vina in sedinta de guvern. Daca este gata luni dimineata, luni vom avea o sedinta online tocmai pentru a aproba aceasta hotarare de guvern", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern de vineri.Intrebat cum se vor desfasura cursurile scolare avand in vedere ca Termocentrala de la Mintia a fost oprita din lipsa de carbune, primul ministru a declarat ca momentan elevii vor invata online si ca spera ca aceasta situatie sa se remedieze."Se muta online, vom vedea acum daca s-a oprit (termocentrala - n.r.). Eu sper ca situatia sa se remedieze. Sunt in legatura si cu prefectul de acolo si cu ministrul Energiei, vedem care sunt solutiile pe parcurs. Deocamdata am dorit sa dezamorsam aceasta situatie, mergem mai departe, vedem cum evolueaza situatia", a mai declarat Citu.Intrebat care este solutia pe termen lung, la Complexul Energetic Hunedoara, Florin Citu a delarat ca asteapta un plan de restructurare de la Ministerul Energiei."Astept un plan. Avem un succes la Tarom unde a fost aprobat un plan de restructurare, Tarom se tine de acel plan si sumele merg in continuare si speram ca in curand sa revina pe profit. In continuare astept un plan de la Ministerul Energiei", a declarat Citu. Intrebat, de asemenea, daca exista un termen, premierul a declarat ca "termenul trebuie sa il dea mai rapid".Aproximativ o suta de mineri de la Lupeni s-au blocat in subteran cerand plata salariilor restante, plata tinchetelor de masa restante de 10 luni, decontarea transportului spre si dinspre locul de munca restant de 1 luni, plata ajutorului de incalzire, demisia conducerii Complexului energetic Hunedoara si pezenta ministrului Energiei, Virgil Popescu , in Valea Jiului, mai exact in subteranul Minei Lupeni.