Citu, dupa intalnirea cu primari de orase: I-am asigurat ca se vor asigura finantarile pentru bursele scolare si drepturile persoanelor cu dizabilitati

Citu sustine ca i-a asigurat pe primarii de orase ca " distributia bugetara, asa cum este ea gandita in proiectul de buget pentru anul in curs, va asigura finantarile pentru bursele scolare si, in proportie de 90%, asa cum este prevazut, finantarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si ale asistentilor acestora"."Astazi (joi - n.r.) am avut o intalnire cu reprezentantii Asociatiei Oraselor din Romania . Am dezbatut mai multe aspecte legate de alocarile necesare la nivelul oraselor mici si mijlocii, astfel incat administratiile locale sa poata asigura continuarea proiectelor de dezvoltare locala si demararea altor proiecte de interes pentru comunitatile respective.Planul National de Redresare si Rezilienta, dupa ce va primi acordul Comisiei Europene, reprezinta o oportunitate si pentru orasele mici si mijlocii de a atrage cofinantarile de care au nevoie pentru anumite proiecte. I-am asigurat ca distributia bugetara , asa cum este ea gandita in proiectul de buget pentru anul in curs, va asigura finantarile pentru bursele scolare si, in proportie de 90%, asa cum este prevazut, finantarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati si ale asistentilor acestora", a scris Florin Citu joi pe Facebook