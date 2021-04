Premierul Florin Citu a delegat deja atributiile la Sanatate. Cine va conduce ministerul dupa refuzul lui Dan Barna

Prim-ministrul a preluat, miercuri, interimatul la Ministerul Sanatatii, dupa ce, in prealabil, l-a revocat din functie pe Vlad Voiculescu , iar vicepremierul Dan Barna a refuzat sa fie ministru interimar al Sanatatii."Odata cu propunerea de revocare din functie a domnului Vlad Voiculescu am trimis domnului presedinte si propunerea de numire a domnului Dan Barna in functia de ministru interimar al Sanatatii. Avand in vedere refuzul domnului Dan Barna de a-si asuma aceasta responsabilitate in acest moment, am inaintat presedintelui Romaniei o noua propunere, in persoana mea, propunere care a fost acceptata. Astfel, o sa preiau interimatul Ministerului Sanatatii pana cand colegii nostri de coalitie vor numi un ministru care sa preia aceste atributii", declara Florin Citu , miercuri, la Palatul Victoria Florin Citu l-a demis miercuri pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si a preluat interimar acest portofoliu, ca urmare a refuzului vicepremierului Dan Barna de a-si asuma aceasta responsabilitate.