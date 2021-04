Florin Citu, despre pandemie: "Suntem pe o panta descrescatoare a acestui val". Ce asteptari are premierul pentru perioada de dupa sarbatori

"Trebuie sa fim vigilenti, nu a trecut valul trei. Ce a fost mai greu a trecut", a afirmat el. Premierul a aratat ca, dupa ce trece weekendul de Paste si 1 Mai, trebuie sa fie folosite toate resursele pentru a avea o campanie de vaccinare de succes. "As vrea sa vad in weekenduri cat mai multe evenimente legate de vaccinare", a adaugat Citu. Acum suntem, in ceea ce priveste pandemia, pe o panta descrescatoare a acestui val 3 si trebuie sa consolidam in aceasta perioada. Trebuie sa fim vigilenti, nu a trecut valul trei. Ce a fost mai greu a trecut. A contat si modul cum ati ajutat si dumneavoastra la respectarea regulilor", a afirmat Citu, la videoconferinta cu prefectii.El a subliniat ca regulile trebuie respectate in continuare, in contextul in care in urmatorul weekend ortodocsii sarbatoresc Pastele, dar este si 1 Mai, cand se merge in vacanta."Nu s-a schimbat nimic, avem aceleasi reguli: masca, distantare sociala, dezinfectant. Toate activitatile trebuie sa tina cont de regulile in vigoar e. Cum ati administrat perioada de pana acum veti face treaba buna si in acest weekend", a adaugat el.Premierul a afirmat ca a discutat si cu alesii locali, mentionand ca vrea si implicarea prefectilor."Am cerut si acolo implicare, as vrea sa vad si la dumneavoastra. E important sa lucrati impreuna cu primarii, cu DSP-urile. As vrea sa vad in weekenduri cat mai multe evenimente legate de vaccinare. Timisoara e un exemplu foarte bun", a explicat Florin Citu.El a facut referire si la inceperea activitatii centrelor drive-thru si a centrelor de vaccinare mobila."Dupa ce trece acest weekend trebuie sa punem toate resursele pe care le avem pentru a avea o campanie de vaccinare de succes. Este singura solutie pentru a reveni la normalitate si trebuie sa ne implicam cu toti. Depinde de noi sa revenim la normalitate cat mai rapid. Sunt optimist, avem dozele, romanii vor sa se intoarca la o viata normala. Punem resursele la dispozitie si romanii se vor vaccina", a afirmat Citu.