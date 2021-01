Citu: Putem sa ajungem la 150.000 de vaccinari pe zi, doar sa avem dozele

"Am spus ca merge bine campania de vaccinare, dar astazi avem o confirmare si de la nivel international. Bloomberg a prezentat niste date care arata ca Romania este pe locul 18 la nivel global si pe locul 6 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste aceasta campanie de vaccinare. Sunt mai multe statistici. Asa cum am spus, pe mine ma intereseaza foarte mult cum primim dozele, sa acceleram ritmul. Am ajuns treptat de la o medie de 13.000, au fost astazi 34.000 de vaccinuri facute, mergem spre 50.000. Noi am spus ca putem sa ajungem la 150.000 de vaccinuri facute pe zi, doar sa avem dozele", a declarat Florin Citu, marti, intr-un interviu la Europa FM.El a precizat ca, potrivit celor mai recente date primite la Guvern, Romania ar urma sa primeasca pana la finalul lunii martie "2,4 milioane de doze de la Pfizer, plus 430.000 de doze de la Moderna, deci ar fi cam 2,8 milioane"."Si asta inseamna nu ca sunt 2,8 milioane de persoane, pentru ca trebuie sa luam in calcul si rapelul, dar va fi un numar important de persoane, aproape 2 milioane si ceva de persoane, aproape 2 milioane vor fi vaccinate. Tinta pe care am anuntat-o si de care ma tin, si este o tinta ferma, in septembrie - 10,4 milioane persoane vaccinate cu cele doua doze, si rapelul si vaccinul initial. Si pentru a avea aceasta tinta atinsa am cumparat inca 8 milioane de doze", a afirmat Citu.El a adaugat ca, in plus, in functie de aprobarea de la Uniunea Europeana, din semestrul II ar urma sa fie disponibil si vaccinul produs de Astra Zeneca.Seful Executivului a subliniat ca aprovizionarea cu doze de vaccin si organizarea procesului de imunizare sunt "legate"."Cum primim mai multe doze, avem si capacitatea de vaccinare, deci nu vad aici o problema. (...) Noi am pregatit campania de vaccinare inca de anul trecut, guvernul precedent, am pregatit campania de vaccinare sa ajungem la 150.000 de vaccinari pe zi, deci, suntem pregatiti, avem luat in calcul si personal si tot pentru 150.000 de vaccinari pe zi. (...) Deci, clar vom avea personalul, pentru ca asa am construit aceasta campanie. (...) Vom folosi toate resursele si aceasta campanie este construita pe ambele, si mediul privat si mediul public", a declarat Citu.CITESTE SI: Ce efect a avut printre sceptici imunizarea lui Klaus Iohannis in public: "Nu stim daca vom avea destule vaccinuri, suficient de repede"