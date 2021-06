Citu sustine ca PNRR nu a fost respins: "Cine trateaza Planul cu superficialitate, pleaca acasa. Cei care lucreaza nu pot merge in concediu pana nu il avem aprobat"

"Inca de la prima ora, de ieri de fapt, am vazut mai multe stiri false. E foarte simplu. Am spus si de azi dimineata inainte sa plec ca nu a fost respins PNRR si nu a fost retrimis PNRR si asta inainte sa vina Comisia cu precizari care au confirmat ce am spus. Nu pierdem acesti bani. 29,2 miliarde euro ii vom lua pe toti. Avem proiecte importante depuse pentru Romania, care vor fi terminate pana in 2026, infrastructura, spitale, Romania educata, iar in acest moment suntem in procedura fireasca in care sunt toate tarile din UE. Comisia Europeana face observatii. Noi le raspundem . Si aici suntem in acest moment. Avem un mesaj clar pentru cei care lucreaza la PNRR, pentru functionarii publici - trebuie sa stiti ca nu puteti sa mergeti in concediu pana nu avem acest PNRR aprobat. E responsabilitatea noastra sa avem cel mai bun PNRR. De aceea trebuie sa luati toate observatiile Comisiei Europene si sa le tratati cu mare, mare atentie. Daca cumva, din cauza unei tratari superficiale a acestor observatii de vreun functionar, de la cel mai mic pana la cel mai mare, si vom aveam probleme pe PNRR, va garantez ca acele persoane pleaca acasa. Nimeni nu pleaca acasa, in concediu, pana nu avem acest PNRR aprobat", a declarat Florin Citu , intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Zalau. Comisia Europeana a inceput evaluarea aprofundata a planurilor de redresare si rezilienta pe care le-a primit si va actiona in stransa colaborare cu statul membru in cauza pentru a clarifica orice potentiala intrebare, scopul fiind utilizarea optima a fondurilor, precizeaza CE dupa aparitia informatiilor referitoare la obiectiile sale fata de PNRR.