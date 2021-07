Citu, despre Rosia Montana: "Cautam o solutie, sa pastram situl UNESCO si daca putem si sa exploatam"

"Exact astea sunt discutiile in coalitie, sa vedem care este solutia pentru a merge mai departe. Sa pastram si situl UNESCO si daca sa putem si sa exploatam. Cautam o solutie. De aceea am chemat specialistii. In coalitie vin oameni care ne spun care sunt variantele. Pe de o parte, avem opinia de la firma de avocatura, pe de alta parte, avem Ministerul Culturii", a spus seful Guvernului.In ceea ce priveste dosarul includerii Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO, el a afirmat ca "nu s-a luat nicio decizie la nivel de Guvern in acest sens". Nu am declarat nimic despre acest proiect pana acum . Presedintii de coalitie sunt si discuta. Acest proiect, a fost depus dosarul anul trecut din nou si din acel moment nu s-a intamplat nimic pana acum", a adaugat premierul Citu. Acesta a subliniat importanta opiniilor specialistilor . "Pe de o parte avem avocatii de la New York care ne spun despre dosar, pe de alta parte avem o mare parte dintre oameni care ne spun ca avem nevoie de bani si ar trebui sa exploatam, pe de alta parte ne spun oameni de la Ministerul Culturii alte opinii. Sunt foarte multe opinii. Decizia trebuie luata in coalitie", a afirmat prim-ministrul. Intrebat daca dosarul prezent permite exploatarea miniera la Rosia Montana , Citu a raspuns: "E complicat de spus daca permite si nu ne permite dosarul. Inca asteptam. Data trecuta am avut cateva opinii de la specialisti. Asteptam sa vedem opiniile specialistilor. Unii spun ca da, altii ca nu"