Clubul in care a lucrat chelnerita angajata pe pile la stat: "Apa trece, master-ul ramane!"

DNA a declansat o ancheta dupa reportajul celor de la Recorder

Ancheta jurnalistica de la care a pornit tot scandalul

Miercuri, 3 februarie, pe contul de Facebook al clubului a aparut o fotografie sugestiva, care leaga numele clubului de ultimele evenimente de la institutia care se ocupa de administrarea apelor."Apa trece, master-ul ramane!", apare scris pe fotografie, iar in descrierea acesteia reprezentantii clubului au scris: "Nu oferim diplome de #Master, dar cu siguranta te poti bucura de ape linistite, in timp ce te relaxezi la un #biliard sau #bowling".Fotografia a devenit virala, iar internautii au lasat sute de comentarii."Cred ca depun si eu CV la voi, poate ma transfer apoi la un minister ceva", sau "Pun pariu c-ati angajat-o pe pile. E evident ca n-a stiut cum se determina debitul berii la draft" sunt doar cateva din sutele de comentarii ironice. Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au descins miercuri, 3 februarie, la sediul Administratiei Nationale "Apele Romane" (ANAR), dupa dezvaluirile jurnalistilor de la Recorder ce au aratat modul in care o chelnerita a fost numita pe post de inginer.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut corpului de control sa investigheze situatia de la Apele Romane Iasi, unde o fosta chelnerita a fost angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, la departamentul care se ocupa de apararea inundatiilor, fara a avea o minima pregatire in domeniu."In urma informatiilor aparute in spatiul public, am cerut Corpului de Control al Prim-Ministrului sa investigheze situatia de la Apele Romane.In mandatul meu, asa cum am promis, cer profesionalism, integritate, competenta si transparenta. Mesajul acesta nu este doar pentru cei cu functii de conducere, este pentru toti cei care lucreaza in sectorul public:- fara penali in functii publice;- profesionisti;- fara nepotisme;- fara conflict de interese", a scris premierul pe pagina sa de Facebook. Un inginer din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Prut - Barlad povesteste cum angajata Simona Iancu nu stia nici macar sa deshida un calculator . "I-au explicat ca trebuie sa dea enter, domnisoara a apasat pe ecranul calculatorului. A vazut ca nu s-a deschis a mai insistat o data, tot nu s-a deschis calcultator. Colegii au intrebat: Totusi, nu ati mai lucrat dupa terminarea facultatii? Ba da, am lucrat cinci ani la Master. Oh, super, cinci ani, dar totusi nu-i cam mult la master? Ah, da, dar la Master Club. Lucrase la un club care se numea Master. Si avea abilitati pentru case de marcat, atunci cand apesi pe ecranul casei de marcat".