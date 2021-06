CNA solicita posturilor TV sa-i respecte premierului dreptul la intimitate. Mama lui Florin Citu a decedat

In contextul momentelor dificile prin care trec Prim-ministrul Romaniei si familia acestuia, Consiliul National al Audiovizualului a transmis, printr-un comunicat de presa , posturilor de televiziune sa respecte prevederile Codului de reglementare al continutului audiovizual, care prevad pe de o parte sa furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza: imagini de la inmormantari, cu excepttia sttirilor sti/sau reportajelor din programele informative, emisiunilor sau filmelor documentare, excepttie facand funeraliile de stat, iar pe de alta parte ca "orice persoana are dreptul la respectarea intimitattii in momente dificile, cum ar fi o pierdere ireparabila sau o nenorocire"."D esi acest moment este in directa legatura cu o persoana publica, Consiliul solicita posturilor de televiziune sa il trateze cu decenta si responsabilitate si subliniaza faptul ca drepturile si libertatile fundamentale ale omului, precum si dreptul la viata privata, inclusiv pentru familia aflata in suferinta, sunt prioritare", mentioneaza sursa citata.Consiliul National al Audiovizualului a transmis condoleante premierului si familiei acestuia.O solicitare similara a fost adresata si de Executiv, care a cerut ca viata privata a premierului Florin Citu sa fie respectata.