Premierul Citu, despre adeverinta COVID-19 care faciliteaza libera calatorie: "Nu e vorba de un pasaport de vaccinare"

Adeverinta electronica verde pentru calatorie

"Aici dumneavoastra spuneti ca nu este vorba despre un vaccin, este vorba de mai multe forme care au existat si anul trecut. Au existat mai multe tari care acceptau si teste, si noi acceptam de exemplu persoane care vin din afara UE si sunt testate pot sa vina in Romania. Deci nu e o problema aici. Noi vorbeam acolo de un pasaport. Inca nu exista si nu a fost aprobat nicaieri", a declarat Florin Citu , intrebat miercuri despre decizia de a exista un certificat verde care sa permita accesul liber in interiorul UE, atat cu vaccinul impotriva COVID sau a unui test negativ la COVID ori daca o persoana a avut infectia cu virusul.Comisia Europeana a adoptat miercuri miercuri propunerea legislativa crearea unei adeverinte electronice verzi pentru a facilita libera circulatie in interiorul UE in timpul pandemiei de COVID-19, document care va constitui dovda ca o persoana a fost vaccinata anti-COVID sau are un test negativ de COVID sau a trecut prin boala.Pentru a fi gata inainte de inceputul verii, aceasta propunere trebuie sa fie adoptata rapid de Parlamentul European si de Consiliu. In paralel, statele membre trebuie sa puna in aplicare cadrul de incredere si standardele tehnice, convenite in cadrul retelei de e-sanatate, pentru a asigura punerea in aplicare la timp a adeverintelor electronice verzi, interoperabilitatea acestora si respectarea deplina a protectiei datelor cu caracter personal. Scopul este ca lucrarile tehnice si propunerea sa fie finalizate in lunile urmatoare.Sistemul de adeverinte electronice verzi este o masura temporara, care va fi suspendata de indata ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) va declara sfarsitul urgentei la nivel international in domeniul sanatatii cauzate de COVID-19.Prim-ministrul Florin Citu spunea marti ca nu vede sensul pasaportului de vaccinare pana cand nu vor avea toti romanii sansa sa se vaccineze impotriva COVID-19. "Ar insemna o discriminare pentru cei care vor sa se vaccineze si nu pot", a adaugat " target="_blank">seful Guvernului.