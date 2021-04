Cum a fost semnat "armistitiul" PNL-USRPLUS. Conditia impusa de Florin Citu, in spatele usilor inchise

Potrivit acordului semnat de acestia, membrii guvernului nu vor mai avea "pozitii publice prin care sa submineze activitatea si agenda guvernamentala si a membrilor guvernului".De altfel, actul aditional la protocolul de guvernare stabileste ca, inainte de a mai revoca un ministru, seful guvernului va informa partidul care a propus ministrul respectiv, iar propunerea va fi dezbatuta in coalitie.Surse politice au dezvaluit pentruca liderii liberali au fost de acord cu cerintele impuse de USR PLUS, in urma crizei politice izbucnite dupa demiterea de catre premierului Florin Citu PNL ) a ministrului Sanatatii Vlad Voiculescu , cu o conditie. Premierul Florin Citu le-a cerut celor de la USRPLUS sa renunte la ideea unei posibile intoarceri a lui Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii, chiar si pe pozitie de consilier onorific, asa cum s-a vehiculat in presa in ultimele zile."Pozitia lui Florin Citu a fost transanta si nu a lasat loc de discutii. Asta a fost conditia clara a PNL: fara Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii, fie si pe pozitie de consilier", au declarat surse politice pentruUSRPLUS a acceptat solicitarea premierului si a dat asigurari ca miercuri va veni cu o noua propunere la Ministerul Sanatatii, o propunere care sa aduca "linistea coalitiei de guvernare", asa cum a precizat Dan Barna in cadrul intalnirii de marti seara.Ioana Mihaila, fost presedinte PLUS Bihor si medic endocrinolog, secretar de stat in Ministerul Sanatatii in mandatul lui Vlad Voiculescu este propunerea cu care partea PLUS din USRPLUS intentioneaza sa vina miercuri. Potrivit CV-ului prezentat odata cu candidatura la Primaria Oradea, Ioana Mihaila a absolvit in 2005 Facultatea de Medicina, in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, iar din 2006, timp de patru ani, a facut stagii de pregatire in rezidentiat pentru specialitatea Endocrinologie la Cluj-Napoca.Din 2011, a lucrat ca medic endocrinolog, iar din 2014 a fost coordonator medical la Clinica Medena, in perioada 2018 - 2019 a fost coordonator al pregatirii pentru procesul de acreditare ANMCS - Clinica Medena.Din declaratia de avere aflam ca Ioana Mihaila detine impreuna cu sotul doua terenuri intravilane in OradeA, obtinute prin contract de vanzare - cumparare, iar un alt teren, de peste 500 de metri patrati, este obtinut prin donatie.De asemenea, impreuna cu sotul detine trei case in Oradea, mai detine o cota parte dintr-un apartament din Cluj Napoca si mai are un spatiu comercial de 437 de metri patrati obtinut in 2015 prin donatie, in Oradea.Ea are un autoturism Renault Clio si depozite la banci care totalizeaza peste 400.000 de lei. Ioana Mihaila a acordat un imprumut de 20.000 de lei USR in campania electorala. Ea a castigat 14.400 de lei anul trecut ca endocrinolog la Dermalite SRL, de la care a incasat si dividende de 137.000 de lei.