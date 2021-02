Cresc tensiunile in Coalitie pe tema remanierilor ministrilor. Replica premierului pentru Dan Barna: "Premierul are ultima decizie"

"Stiu ca aceasta discutie e interesanta pentru dumneavoastra. Eu respect Constitutia si in Constitutie se spune foarte clar cum se face o remaniere . Premierul are ultima decizie, discutii putem sa avem tot timpul, dar eu vorbesc despre Constitutie si atributiile fiecarei persoane, conform Constitutiei", a afirmat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului, chestionat daca are sau nu dreptul exclusiv premierul de a remania ministrii sau trebuie acordul partenerilor de coalitie."Daca va intereseaza acest subiect, cititi Constitutia. Stiti foarte bine care e procedura. Procedura spune ca mandatul unui ministru inceteaza prin demisie , prin, Doamne fereste!, deces sau prin demitere. Demiterea se face la propunerea premierului, prin decizia presedintelui. Noi ne dorim ca fiecare ministru sa aiba performanta, sa nu fie necesara remanierea niciunui ministru", a spus presedintele PNL Vicepremierul Dan Barna declarase anterior ca fiecare partid din coalitia de guvernare isi evalueaza propriii ministri , iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premierul Florin Citu fara acordul USR -PLUS."Premierul poate sa remanieze un ministru din partid, dar acest lucru presupune remanierea intregii coalitii. Nu exista varianta in care premierul ia cu mana un ministru de la noi fara acordul nostru. Nu exista nici varianta ca eu, unul dintre liderii Coalitiei, sa faca acest lucru cu un ministru PNL. Restul sunt speculatii, glume", a spus vicepremierul USR-PLUS Dan Barna.Premierul Florin Citu a declarat, saptamana trecuta, ca o prima evaluare a ministrilor va fi facuta in vara de catre "singurul premier ", iar daca executia bugetara este "foarte proasta" atunci "s-ar putea sa avem nevoie de un alt expert".