CTP, despre declaratia premierului Citu, care i-a facut teroristi pe anti-vaccinisti: "Are dreptate. Doamna Balena Baliverna si AUR au facut apologia legionarilor"

Florin Citu: Actiunile celor care se impotrivesc vaccinarii si purtarii mastii sunt similare cu ale teroristilor

Sunt multe motive pentru care premierul are dreptate sa eticheteze astfel de persoane cu termenul de "teroristi", considera CTP, care aduce in discutie un exemplu recent: "Doamna senatoare Balena Baliverna l-a condamnat la moarte pe secretarul de stat Raed Arafat ".""Am nimerit peste o evolutie vocala stradala, cum face dansa, si acolo zicea asa: sa plece din tara asta, deci sa fie alungati, izgoniti, Fritz de la Timisoara, Iohannis si Arafat, care, de altfel, 'e si condamnat la moarte in tara lui'.In tara lui!Raed Arafat e cetatean roman, iar aceasta doamna spune ca e condamnat la moarte. Cu alte cuvinte, daca il omori pe Raed Arafat, nu faci altceva decat sa confirmi ce spunea doamna. Pai, daca e condamnat la moarte, foarte bine, sa-l omoram, ca tot e condamnat, nu?A pronuntat un fel de fatwa, cum se face printre fundamentalistii islamici: se proclama o astfel de fatwa, astfel incat orice credincios islamic poate sa-l omoare pe respectivul individ si va fi bine placut lui Allah.Deci, observati la ce s-a ajuns - la o xenofobie care aminteste de sangerosii, de groaznicii ani '30 si inceputul anilor '40 in Romania, si anii '20 chiar. E vorba aici de strainii care sunt antiromani: Fritz, Iohannis, Arafat sunt nemti si arabi, sa plece din tara! Iar Arafat e condamnat la moarte.Terorismul este o forma atroce de dictaturaAcum, sigur ca unii dintre romani pot sa se gandeasca asa: domn'le, de cine a zis? A zis de Fritz ala, care e neamt, a zis de Iohannis, care e sas, e neamt, a zis de Arafat, care e arab. Eu sunt roman. Cu mine nu are nimic doamna Balena Baliverna, n-am eu nicio problema.Vreau sa le spun acestor oameni ca se insala amarnic. Am sa va citesc un fragment: "Caci daca evreii erau dusmanii neamului, romanii jidaniti erau tradatorii care trebuiau mai rau pedepsiti decat insisi dusmanii". Am citat din Corneliu Zelinski, cunoscut si sub numele de Corneliu Zelea Codreanu. Va sa zica, apare aceasta idee: te-ai jidovit. Esti mai rau decat dusmanul neamului romanesc, in cazul de fata, evreii.Acum, doamna Balena Baliverna si partidul AUR - nu mai e in partid, dar partidul, chiar recent, prin unul dintre fruntasii sai, membru de vaza, a facut apologia unor legionari cunoscutii, cu functii in statul legionar, care au participat la tot ce s-a intamplat, inclusiv la rebeliunea legionara. Sa stiti ca inainte de rebeliunea legionara din ianuarie 1941, capii miscarii legionare vorbeau despre "infiltrarea jidaneasca", despre "jidovirea" chiar a guvernului statului legionar Antonescu - Sima. Bineinteles ca era vorba de oamenii lui Ion Antonescu. Deci, acesta este un concept fundamental.Terorismul este o forma de totalitarism, este o forma atroce de dictatura. In toate aceste forme, fie ca este vorba de terorismul actual, pe plan mondial, fie ca este vorba de nazism, fie ca e vorba de comunism, bolsevism sau de legionarism, toate aceste forme de terorism totalitar au acest concept de baza: tradatorii, jidovitii. Deci, nu numai cei care sunt identificati ca fiind dusmanii de rasa sau de clasa, adica evreii, tiganii, slavii, oamenii din smarcurile slave, cum spunea propaganda nazista, ci si cei care se dovedesc intoxicati de gandirea, spunea acelasi Zelinski: acesti jidoviti care gandesc, scriu si vorbesc jidaneste in limba romana!Acesta este conceptul. Deci, doamna aceasta, ca si cei din partidul care pana adineaori fuse dansa, vor defini foarte rapid si l-au si definit conceptul de tradatori ai neamului. Nu trebuie sa fii neamt, nu trebuie sa fii arab fugit de acasa, cum spunea poetul Dinescu, sau sa fii un neamt anti-valah, cum spunea acelasi. Ma si mir, nu inteleg de ce nu isi unesc fortele dl. Mircea Dinescu si dna. Balena Baliverna. Dupa parerea mea, este o uniune naturala, care poate sa salveze poporul roman. Avem aici aceleasi directii de gandire, care nu sunt jidovite", a comentat gazetarul Cristian Tudor Popescu in direct la DIGI24.Premierul Florin Citu compara actiunile celor care contesta vaccinarea sau respectarea masurilor de igiena si distantare cu actiuni ale teroristilor. El spune ca vaccinarea trebuie sa continue, atata vreme cat recomandarile Agentiei Europene a Medicamentului sunt in aceasta directie."In Romania, de un an de zile exista o campanie impotriva acestor actiuni pe care le ia guvernul de a opri pandemia. Exista o campanie impotriva portului mastii in spatiul public. Exista o campanie impotriva masurilor de distantare. Si exista o campanie impotriva vaccinarii. Va spun ca, din punctul meu de vedere, aceste actiuni sunt similare cu actiuni ale unor teroristi, pentru ca a zadarnici aceasta actiune, aceasta activitate a guvernului, care are ca obiectiv imbunatatirea sanatatii tuturor romanilor, este o actiune care incearca sa submineze autoritatea statului, fara date", a declarat premierul vineri dimineata, la Palatul Victoria Florin Citu a mai afirmat ca vaccinarea trebuie sa continue, atata vreme cat Agentia Europeana a Medicamentului a aratat ca nu exista legaturi intre cazurile de cheaguri de sange si vaccinurile AstraZeneca.