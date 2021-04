Barna sustine ca are o relatie "foarte buna" cu Florin Citu: "A fost un moment greu al coalitiei, am avut maturitatea sa il depasim"

Barna a completat ca saptamana trecuta a fost un moment greu al coalitiei pe care partidele aflate la guvernare au reusit sa-l depaseasca."Foarte buna, colegiala. (...) Cele doua zile de saptamana trecuta in care am asezat coalitia pe baze mai functionale si mai solide a avut exact acest rol sa resetam functionarea si am o relatie de respect, colegiala pe care o consider o relatie in regula", a afirmat Barna, la Digi24. El a precizat ca atunci a fost un moment greu al coalitiei . "A fost un moment greu al coalitiei. Consider ca am avut maturitatea sa il depasim si suntem pe o logica de constructie si de consolidare a increderii", a explicat vicepremierul.Intrebat daca a exagerat cand a spus ca nu se poate merge mai departe cu Florin Citu, vicepremierul Barna a raspuns: "La momentul acela era pozitia asumata si pozitia corecta. In urma dialogului am gasit o varianta prin care am decis sa mergem mai departe tocmai pentru ca in aceasta perioada de criza si de dramatism pentru Romania, cand multi oameni sufera din cauza acestei pandemii , era important sa gasim o solutie si sa regasim lucrurile care ne leaga si care ne tin impreuna decat sa le accentuam pe cele care ne separau".Coalitia de guvernare a trecut printr-o saptamana e criza, dupa demiterea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii. Criza a fost depasita dupa doua zile de negocieri si incheierea unui act aditional la Acordul de guvernare.