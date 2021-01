Daniel Dragos Tanasoiu - eliberat din functia de sef al Corpului de control al prim-ministrului. Acesta a fost acuzat de "comportament neadecvat" de catre o angajata pe cand era secretar general al ANRE

Prin alte decizii, seful Executivului a aprobat eliberarea din functie a mai multor consilieri de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului: Tanase Stamule, Radu Nicolescu, Ionel Roiban, Sebastian Bodu , Dan Stefan Meran, Vlad-Adrian Tone.Daniel Dragos Tanasoiu a fost numit in luna ianuarie 2020 in functia de sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban Fost membru al Partidului Democrat, Daniel Dragos Tanasoiu a fost secretar general al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei.Ziarul Libertatea a dezvaluit in august 2017 ca Tanasoiu ar fi fost reclamant de o angajata a ANR la Comisia de etica. Angajata ar fi fost logodnica lui Dan Plaveti, fost presedinte al Autoritatatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei in perioada 2010-2012.Potrivit sursei citate, ANRE a confirmat existenta incidentului, insa afirma ca este vorba de "reclamarea unui comportament neadecvat" si ca de la infiintarea ANRE pana in prezent nu au existat cazuri de "hartuire sexuala/ abuz sexual/viol".ANRE nu spune daca a luat masuri. Pe de alta parte, institutia a refuzat sa spuna si daca s-a dispus vreo masura in acest caz si argumenteaza ca raportul comisiei care a investigat incidentul nu este public."Aspectele mentionate la punctele 1 si 2 din solicitarea dumneavoastra au vizat reclamarea unui comportament neadecvat, care a facut obiectul unei cercetari in cadrul Comisiei de etica, infiintata prin decizie a presedintelului ANRE. Rezultatele cercetarii au fost concretizate intr-un raport, care a fost intocmit conform prevederilor art. 49 din Codul de conduita etica si profesionala a personalului si membrilor Comitetului de reglementare din Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. Concluziile Comisiei de etica asupra aspectelor sesizate nu au caracterul unor informatii de interes public", potrivit ANRE.Pana sa fie numit secretar general la ANRE in 2012, Daniel Dragos Tanasoiu a fost director adjunct al Directiei Inspectie si Control General din cadrul primariei Capitalei. In ianuarie 2008 a fost numit cu caracter temporar de fostul premier de atunci, Calin Popescu Tariceanu , in functia de secretar general al Ministerului Transporturilor, pana la data incetarii suspendarii din functie a titularului.CITESTE SI: EXCLUSIV Cum se organizeaza vaccinarea in tara: "Termometre din alea trebuie sa ne dati dumneavoastra, cumva", "La noi e centru de vaccinare?", "Ce depozitare vaccin, cand eu incropesc de trei lei sapun?"