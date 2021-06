Intrebarile lui Daniel Ghita pentru Florin Citu: daca a cazut examenul de treapta si daca s-a "dedulcit cu deliciile si privilegiile ciumei rosii" in comunism

Premierul a fost intrebat, printre altele, ce semnificatie au pentru el piesele "Money" si "Dark side of de Moon" ale formatiei Pink Floyd , daca a cazut examenul de treapta la Liceul Energetic din Ramnicu-Valcea si a trebuit sa se inscrie la scoala profesionala de pe langa acest liceu sau daca, in timpul regimului comunist, s-a "dedulcit cu deliciile si privilegiile ciumei rosii", relateaza The Epoch Times Romania."Piesa The Dark Side of the Moon" mentionata de Ghita nu exista. "The Dark Side of the Moon" este un album antologic, lansat de Pink Floyd in anul 1973.Cateva dintre intrebarile deputatului Daniel Ghita:Daca ati cazut examenul de treapta la Liceul Energetic din Ramnicu-Valcea si a trebuit sa va inscrieti la scoala profesionala de pe langa acest liceu?In ce temei si pe ce procedura legala ati fost inscris ulterior in clasa a XI-a a Liceului Energetic din Ramnicu Valcea?Daca ati cazut, doi ani consecutivi, examenul de admitere la Academia de Stiinte Economice din Bucuresti?Care au fost costurile totale al cursurilor urmate la Colegiul Grinnel din Iowa, Statele Unite ale Americii, cine le-a suportat si care a fost provenienta banilor? Cum ati echivalat diploma de absolvire a unui colegiu cu o diploma de absolvire a unei universitati?Care este pentru dvs. semnificatia pieselor "Money" si "Dark side of de Moon" ale celebrei formatii de rock progresiv Pink Floyd?Cum explicati ca familia dvs. a fost pusa in posesie cu suprafata de 75 de hectare de padure in statiunea montana Voineasa, din care detineti o cota de 1/2, conform declaratiei dvs. de avere, in conditiile in care stramosii dvs. au detinut terenuri si paduri in alte localitati, respectiv in Golesti si in Voinesita?Daca aceasta suprafata de padure a facut parte din domeniul public al statului si este amplasata la baza partiei de schi Transalpina Sky Resort?