De ce marea relaxare promisa din 1 iunie este foarte improbabila. Surse din guvern: "Am ajuns in etapa in care trebuie sa ii convingem pe conspirationisti"

De ce mai asteapta relaxarea promisa la 1 iunie

"Astazi voi anunta constituirea unui comitet interministerial care sa asigure de la 1 iunie revenirea la normalitate a Romaniei. Acesta este primul jalon pentru revenirea la normalitate. Comitetul va fi in coordonarea premierului. Fiecare ministru va discuta cu cei din domeniul sau si va veni cu solutii", spunea Florin Citu pe 5 aprilie.3 saptamani mai tarziu, insa, seful Executivului a anuntat ca revenirea la normalitate nu se va face 100% incepand cu 1 iunie. Florin Citu a precizat ca revenirea la normalitate depinde de evolutia campaniei de vaccinare."Este o conditionalitate, nu se intampla fara vaccinare. Este singura solutie. Anul trecut am fost inchisi doua luni si nu am revenit la normalitate", a afirmat premierul.Precizarile premierului au venit dupa ce si seful statului afirma in aceeasi zi ca data de 1 iunie - de la care Guvernul a anuntat ca vor fi ridicate restrictii si se va reveni la normalitate - nu trebuie supraevaluata."1 iunie este o data pe care va rog sa nu o supraevaluati. Este data la care guvernul va prezenta evaluarile pentru posibila relaxare. Sa nu credem din greseala ca 1 iunie este data de relaxare totala. Nu va fi", a spus seful statului.Surse guvernamentale au precizat pentruca Florin Citu avea in vedere, la inceputul lunii aprilie, renuntarea incepand cu 1 iunie la obligativitatea mastii de protectie.Ritmul lent al campaniei de vaccinare, precum si relaxarea restrictiilor anuntate deja pentru Sarbatorile Pascale l-au facut pe seful Executivului sa revina asupra deciziei. Potrivit surselor, premierul a avut si o discutie cu Klaus Iohannis pe aceasta tema, iar seful statului a cerut "precautie" in astfel de anunturi."Citu a cerut o analiza dupa relaxarea restrictiilor de Paste, iar in functie de aceasta analiza va anunta si restrictii, daca este cazul. Ne asteptam ca Pastele sa ridice ritmul de noi infectari si decese cauzate de COVID-19, ori nici campania de vaccinare nu prea merge. Am ajuns in etapa in care trebuie sa ii convingem pe conspirationisti sa se vaccineze si e foarte dificil.Ceea ce s-a intamplat la Ministerul Sanatatii in ultima perioada ne-a ingreunat si mai mult campania de vaccinare. Citu a facut acele declaratii la inceputul lunii aprilie pentru ca se baza pe o eficienta a Ministerului Sanatatii in campania de vaccinare, iar lucrul asta nu s-a intamplat. Ba din contra. Situatia a stagnat. Nu vom atinge milioanele de vaccinati pe care le-am promis, asta e clar. Avem mari probleme in mediul rural si despre asta nu prea vrea sa vorbeasca nimeni", au precizat surse guvernamentale.Romania a depasit pragul de 4,5 milioane de doze de vaccin administrate. Peste 87.000 de romani s-au vaccinat joi, 22 aprilie.