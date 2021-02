Nou secretar de stat la Ministerul Justitiei: Ovidiu Mircea Ursuta-Daraban, numit la propunerea USR

Acesta a fost propus de USR pentru aceasta functie. El are 43 de ani si este lector universitar, din 2011, la Facultatea de Drep a Universitatii din Oradea. In perioada 2011 - 2015, Ursuta-Daraban a fost prodecan la Baroul Bihor.A fost de asemenea lector si in cadrul Institutul National pentru Pregatirea si perfectionarea Avocatilor.Printr-o alta decizie a premierului, Adrian-Zsolt Matuz a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei.Totodata, seful Executivului l-a numit pe Marius Vulcan in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Dan Barna