Premierul Florin Citu, dupa tragedia de la Victor Babes: "Am cerut ca ancheta sa fie cat mai rapida. Presiunea pe spitale, pe sectiile ATI, e foarte mare" VIDEO

Ce a declarat seful DSU, Raed Arafat

Citu a transmis condoleante familiilor pacientilor decedati. Principalele declaratii ale premierului:"Ce stim pana acum se pare ca este un accident . A inceput si o ancheta . Am vorbit cu ministrul de Interne. Am cerut ca aceasta ancheta sa fie cat mai rapida si mai transparenta pentru ca toti vinovatii trebuie sa raspundaSuntem intr-o lupta si un razboi cu aceasta pandemie. Presiunea pe spitale este foarte mare. Campania de vaccinare este singura solutie, este foarte importanta.Am vazut ca administratorii sau reprezentantii statului fug de comunicare. Cetatenii au nevoie de explicatii. De aceea l-am adus pe dl Arafat aici, sa raspunda la intrebari trebuie sa comunicam mai multVom continua sa actionam pentru a avea mai multe paturi ATI. Nu putem sa garantam acum ca astfel de accidente nu se vor mai intampla. Speram sa nu se mai intample. Dar pentru a nu mai avea, trebuie sa acceleram campania de vaccinare.""Ce s-a intamplat poate fi modificat in urma anchetei. Comunic cu rezerva ca situatia e sub ancheta. TIR-urile de ATI fabricate sa functioneze in 2 modalitati, pe butelii de oxigen si generator propriu, pentru cateva ore. Pe o durata mai lunga, se conecteaza la curent din afara TIR-ului si la sursa de oxigen permanenta, de la spital, care intra in camera tehnica, se conecteza la TIR.Acolo exista reductoare care controleaza presiunea maxima ce intra in TIR. Sunt si la iesire din stocator si la intrare in TIR. Presiunea nu trebuie sa urce peste 5,8. Presiunea a crescut azi la peste 6. Cum, de ce, asta face obiectul anchetei.Ventilatoarele sunt de fabricatie americana. Cand se depaseste 6 se opresc. Asta se pare ca s-a intamplat azi, cu toate ventilatoarele din TIR. Colegii au incercat imediat sa ajute bolnavii, intre timp au fost trimise si ambulante sa preia pacientii.Era un reprezentant al firmei care intretine ventilatoarele, in curte, dar nu a dorit sa intre in TIR si sa ajute acolo, pentru ca erau pacienti cu COVID. A preferat sa ramana afara si sa dea indicatii.Unii pacienti au intrat in stop, erau in stare foarte grava, 5 pacienti au fost transferatiLa acest moment e o ancheta.Compania a verificat ulterior ventilatoarele - in jurul orei 16.25 s-ar fi crescut brusc presiunea peste 6 bari. Am aflat dupa ora 17.00, s-a tinut legatura cu managera spitalului, SMURD a trimis echipe de sprijin, ulterior am intrat in legatura cu Voiculescu.A fost o problema de crestere brusca a presiunii, care a facut ca aparatele sa se opreascaInstalatia TIR-ului e facuta de o firma autorizata, contractata de spital, nu e nimic improvizat. Acest TIR a functionat luni de zile in Arges si acum a functionat fara probleme sambata, duminica si azi.Trebuie vazut daca a fost eroare umana sau defectiune tehnica". Reprezentantii Guvernului au anuntat , luni seara, ca vor fi sustinute declaratii de presa sustinute de premierul Florin Citu.Declaratiile vor avea loc la ora 23.00, la Palatul Victoria Declaratia vine in contextul in care trei pacienti au murit , luni seara, dupa intrarea in stop cardio-respirator ca urmare a unei defectiuni la instalatia de oxigen a unitatii mobile de terapie intensiva de la Spitalul Victor Babes din Bucuresti.