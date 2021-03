Florin Citu anunta ca doua milioane de romani vor fi vaccinati anti-COVID pana la sfarsitul lunii martie. Conditia pentru a scapa de purtarea mastii

"2 milioane de oameni vaccinati anti-COVID, adica 10% din populatie, pana la sfarsitul lunii martie, in Romania. In acest weekend vom ajunge la primul million de romani vaccinati cu prima doza. Sunt vestile bune care trebuie sa ne faca sa respectam in continuare masurile de protectie. Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in toamna putem renunta la purtatul mastii", a afirmat Florin Citu, sambata, intr-o postare pe Facebook El a indemnat oamenii sa respecte noile masuri, pentru a se imbunatati situatia din spitale "Hai sa respectam noile masuri, ca sa stopam cresterea numarului de infectari si sa imbunatatim situatia din spitale. Depinde doar de noi sa revenim la normalitate!", a sustinut premierul.Conform datelor anuntate vineri seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii, numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 1.888.032.