Premierul Florin Citu a anuntat cu cat va creste salariul minim in 2021

"Salariul minim va creste in 2021 cu 3%, asa cum v-am anuntat, peste rata inflatiei in 2020, deci si peste estimarea de rata de inflatie in 2021, deci pastrand puterea de cumparare a romanilor", a declarat premierul Florin Citu, la finalul sedintei de Guvern.Conform Hotararii de Guvern, tariful orar va creste la 13,583 lei/ora de la 13,327 lei/ora in 2020 pentru un program complet de lucru.La stabilirea salariului de baza minim brut pe tara pentru anul 2021 s-a avut in vedere o formula de calcul care ia in considerare atat rata inflatiei de 2,2 %, cat si cresterea reala a productivitatii muncii pe persoana, de 0,8 % pentru anul 2020, anunta Guvernul.Pentru personalul cu studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul de pregatire, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se mentine la suma de 2.350 lei lunar, care nu include sporuri si alte adaosuri.De majorare vor beneficia aproximativ 1.400.000 de angajati, respectiv in jur de 26,4 % din cei 5.300.000 de salariati activi.