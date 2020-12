Florin Citu: Am siguranta ca o sa fie o guvernare stabila, pe termen lung. Contez pe acest parteneriat ca sa avem un Guvern poate pana la Craciun

Proiectele ce vor fi implementate au acelasi scop: "dezvoltarea Romaniei", a anuntat Citu, care a afirmat ca se bazeaza pe parteneriatul cu partidele de centru-dreapta pentru ca procedurile de investire a Guvernului sa fie facute cat mai repede."Multumesc coalitiei de centru-dreapta pentru increderea acordata (...) am siguranta ca o sa fie o guvernare stabila, este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are in centru interesul cetatenilor", afirmat, luni seara, Florin Citu, la semnarea Acordului de functionare a coalitiei 2020 - 2024. Citu a anuntat ca Programul de guvernare este aproape gata."Programul de guvernare este aproape gata. In programul de guvernare sunt proiecte care au inceput in acest an de guvernare si care vor continua, proiecte care au dat rezultate, dar care au fost completate cu alte proiecte de la partenerii de coalitie, toate avand acelasi scop, dezvoltarea Romaniei. Cred ca diferenta pe care o veti vedea este una majora in modul in care vor fi implementate aceste proiecte, pentru ca, incepand cu 2021, toate proiectele care se intind pe mai multi ani vor trebui sa fie justificata finantarea pentru intreaga perioada. Nu vreau sa mai fie proiecte incepute si apoi sa ramana neterminate pentru ca dintr-o data nu a mai fost gasita finantare. Lucrurile vor fi facute asa cum au fost facute in acest an: proiecte care incep, merg pana la final", mai declarat propunerea de premier a Coalitiei.Acesta spera ca Guvernul sa fie investit cat mai curand. "Multumesc pentru incredere, sper sa avem un Guvern investit cat mai repede, este nevoie sa avem un Guvern cat mai repede pentru ca bugetul pentru anul viitor trebuie facut, iar proiectele din Programul de guvernare trebuie sa aiba finantare. Contez pe parteneriatul acesta, pe aceasta coalitie pentru ca in Parlamentul Romaniei sa trecem prin proceduri cat mai repede sa avem un Guvern poate pana la Craciun", a mai declarat Citu.Liderii PNL, USR PLUS, UDMR Kelemen Hunor - au semnat luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu, Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar de stat.