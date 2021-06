El a adaugat ca se pregateste pentru o guvernare de cel putin opt ani si va fi facuta autostrada care va trece Carpatii, vor fi facute spitale prin PNRR , dar si alte spitale."Vreau sa-i asigur pe romani ca vom avea surse de finantare si ca ceea ce am promis ca facem pana in 2024. Si eu am spus ca ne pregatim pentru o guvernare de cel putin opt ani de zile, pana in 2028 si vom face. Vom trece Carpatii cu autostrada. Sibiu-Pitesti se va face. Vom face spitale prin PNRR , dar sunt si alte spitale. Pana in 2024 vom avea cateva spitale", a afirmat Florin Citu vineri la sediul Consiliului Judetean Maramures din Baia Mare. Seful Executivului a vizitat vineri centrul de vaccinare drive-thru amenajat in Piata Libertatii din Baia Mare. Ulterior, el a participat la prezentarea planului de investitii si a proiectelor pentru judetul Maramures.