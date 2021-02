UPDATE VIDEO Citu, despre constructia bugetului pe 2021: "Reparam dezmatul facut de PSD. Nu putem suporta in buget acele nenorociri"

Discutiile despre buget: Tovarase Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!

Ce a discutat cu Timmermans

Principalele declaratii ale premierului:- Am avut discutii cu liderii UE, cu liderii principalelor partide politice, cu d-na comisar Valean.- In luna martie vom primi 2,4 milioane doze de vaccin. Am fost felicitati pentru cum a decurs vaccinarea.- Am discutat despre distributia de gaz in gospodarii.- D-na comisar Valean a creat un task force pe domeniul Transporturilorcare sa ajute la pregatirea proiectelor. Este o veste foarte buna asta.- Bugetul Romaniei a fost a treia tema pe care am discutat-o.- Noi am preluat o situatie fiscala dezastruoasa. Asta a facut ca Romania sa intre in procedura de deficit inaintea pandemiei.- Romania este datorita acelor politici in procedura de deficit excesiv- Trebuie sa aratam ca suntem un guvern responsabil- Am prezentat cifrele econmice- cresterea venitului net este de 8,5%- Estimarile mele arata ca vor fi mai bune decat cele preconizate de oricine pentru acest an- Avem sprijin pentru acest bugetin momentul in care vom aproba bugetul in forma prezentata vom avea mai mult sprijin publicIn domeniul justitiei:- Am primit si aici sprijin- Am discutat despre aderarea la Schengen - Referitor la campania de vaccinare, suntem pe locul al treilea in UE- Pe ce ne-am bazat cand am intocmit acest buget: Ne bazam pe o realitate dura. venim dupa trei ani de guvernare PSD si un an de pandemie.-Un buget aloca resursele venite din taxele in zonele cu un randament mai mare-Nu sunt de acord sa sustin nenorocirile PSD adoptate in 2017-2019. Daca cineva isi imagineaza ca noi putem suporta acele nenorociri.-Acest buget aloca resursele obtinute prin taxe celorlalte sectoare din economie-Am spus de la inceput ca nu sunt de acord sa mentin nenorocirile facute de PSD. Pentru a crea spatiu pentru programul nostru de guvernare trebuie sa eliminam aceste nenorociri-Il astept pe tovarasul Ciolacu sa ma sune sa discutam despre Buget. Tovarase Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon! - Am plafonat cheltuielile salariale la nivelul anului 2020 la toti operatorii economici. Au timp pana la jumatatea anului sa inceapa reformele.- In 2020 pentru combaterea pandemiei au fost cheltuiti 16,13 miliarde de lei. O parte dintre aceste masuri se prelungesc si in 2021.Au mai fost cheltuieli pentru campania electorala . acestea nuse vor mai regasi in acest buget.-Din start, constructia bugetara pentru 2021 a fost suplimentata cu plata a peste 10 miliardeAcest buget se axeaza pe investitii: 61,4 miliarde de lei. Sau 5,5% din PIB."Incepand cu aprilie, si asta a fost concluzia discutiilor cu doamna presedinte , lucrurile vor demara si mai rapid, ramanem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeana, 70% din populatie la sfarsitul verii sau inceputul lui septembrie", a afirmat el."Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare si am fost felicitati pentru cum am pregatit campania de vaccinare. Am multumit presedintelui Comisiei Europene pentru modul in care a pregatit toata aceasta campanie , prin faptul ca a inceput in acelasi timp in fiecare tara, Comisia Europeana a negociat in numele tuturor pentru ca altfel am fi avut probleme de oferta a vaccinului in anumite tari", a afirmat Florin Citu, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa vizita la Bruxelles.Conferinta de presa este transmisa live pe pagina de Facebook a Guvernului, pe canalul oficial de Youtube.Seful Guvernului s-a aflat, saptamana trecuta, intr-o vizita de lucru la Bruxelles , in cadrul careia a avut intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si cu pesedintele Consiliului European, Charles Michel."Excelenta intalnire astazi cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Guvernul Romaniei si Comisia Europeana sunt parteneri si lucreaza impreuna la toate problemele de pe agenda Uniunii Europene. Ne-am angajat sa continuam munca noastra pentru a opri pandemia.Salut conducerea Comisiei Europene in coordonarea eforturilor la nivelul UE privind campania de vaccinare", a scris, vineri, pe Facebook, Florin Citu.Discutiile cu Frans Timmermans s-au concentrat pe obiectivele formulate prin Pactul Ecologic European, context in care prim-ministrul Citu a reiterat sprijinul Romaniei pentru atingerea neutralitatii climatice pentru 2050 si pentru cresterea nivelului de reducere a emisiilor pentru 2030."Demnitarul roman a subliniat importanta stabilirii unui cadru de implementare flexibil, cu mecanisme de sprijin adecvate pentru statele membre care sa tina cont de realitatile economice si sociale cu care acestea se confrunta si care sa nu determine o povara suplimentara pentru cetatenii europeni, in special cei aflati in situatii mai precare din punctul de vedere al bunastarii.De asemenea, prim-ministrul Romaniei a reiterat importanta pe care Romania o acorda utilizarii gazului in acest proces de tranzitie, posibilitate confirmata de comisarul european, inclusiv in ce priveste dezvoltarea retelelor de distributie a gazului natural ", se spune intr-un comunicat al Guvernului.Totodata, intrevederea cu Margrethe Vestager a oferit prilejul unui schimb de opinii referitor la consecintele crizei generate de pandemia de COVID-19 asupra companiilor europene, inclusiv a celor din Romania, si la mecanismele pentru sprijinirea eforturilor acestora de redresare.Prim-ministrul Florin Citu a apreciat activitatea Comisiei in acest context si masurile rapide de adaptare a cadrului legislativ in vigoare.- Nu stiu cum a iesit in spatiul public ca sunt mai putini bani la Sanatate.-La Sananatate sunt 11,4 miliarde de lei. Executia de anul trecut a fost de 10,7 miliarde de lei.- Executia de anul trecut a implicat 7,2 miliarde de lei, deci anul acesta avem cu 2 miliarde in plus, fara a adauga si cheltuielile prevazute pentru pandemie.-Nu poti iesi in spatiul public si sa spui ca sunt bani mai putini bani pentru Sanatate-Cu privire la salariile bugetarilor: avem 109,5 miliarde de lei anvelopa salariala iar sporurile sunt de 9,8% din aceasta anvelopa.-Anul trecut a fost bun pentru investitii, jumatate din ele fiind facute cu fonduri europeneAnul acesta refacem Legea Salarizarii Bugetare care a subrezit stabilitatea economica a Romaniei.-Cred ca greseala pe care o fac multi azi e sa ne priveasca ca pe un guvern pe termen scurt.-Sunt patru reforme: pensii, salarizare, educatie si administrare fiscala