Florin Citu: De luni incolo incepem etapa a treia. In aprilie vom avea 3 milioane de doze de vaccin, doar de la Pfizer

In ceea ce priveste vaccinul de la AstraZeneca, Citu a explicat ca in Romania nu au ajuns doze din lotul a carui administrare a fost suspendata in strainatate."Din informatiile pe care le avem in acest moment, lotul respectiv, din care au aparut acele probleme, nu a fost distribuit in Romania. Repet, vom vedea ce decizie vom lua, dar campania de vaccinare merge mai departe. Am anuntat astazi ca primim suplimentar in martie 170.000 de doze de la Pfizer.Dupa cum stiti, in ianuarie am fost de acord sa suplimentam dozele de Pfizer cu 8 milioane, care vor incepe din aprilie, deci nu exista nicio problema pentru Romania sa continue in acelasi ritm campania de vaccinare. Stiti foarte bine ca este o campanie de succes si o facem pentru ca, cu cat vaccinam mai multi oameni, cu atat ne permitem sa tinem economia deschisa, sa revenim la normal mai repede", a declarat Florin Citu, joi seara, la B1 TV.Premierul a subliniat ca de luni va incepe cea de-a treia etapa de vaccinare. "Este cert, de luni incolo incepem etapa a treia. Initial aveam pana la finalul lui martie doar 2,4 milioane de doze de vaccin pe care stiam ca le primim. Acum ar trebui sa fie 2,6 milioane doar in luna martie si initial incepeam cu etapa 3-a. Vom incepe cu etapa a treia, cu toata lumea, de luni, tocmai pentru a ne asigura ca ajungem mai repede la normal", a sustinut el.Intrebat de ce in unele zone, cum sunt Timisoara sau Bucuresti sunt alocate mai putine doze de vaccin, avand in vedere si densitatea populatiei , Citu a precizat ca sunt locuri la vaccinare in cele doua orase mentionate."Si aseara am vazut ca erau locuri libere in Bucuresti, vineri am descoperit locuri libere in Timisoara, si cu AstraZeneca si cu Moderna. Oamenii ar trebui sa mearga sa se vaccineze. Sunt locuri. A fost surprinzator ca in Timisoara erau doze suplimentare, dar erau si locuri, a intrat si in carantina. Trebuie mai multa atentie, si a noastra si a oamenilor. Poate ca aceste locuri nu sunt aproape de casa, poate sunt la 10-15 kilometri si atunci cumva poate ca vom putea face si un mecanism flexibil, de a schimba dozele unde e cererea mai mare. Inca nu stiu daca se poate sau cum se poate face, dar problema este ca, daca sunt deja programari intr-un loc, nu stiu cum s-ar face", a declarat Florin Citu. Premierul a afirmat ca pare ca vaccinarea nu a mers suta la suta deoarece, din categoriile care au facut parte din prima si cea de-a doua etapa de vaccinare, "cine a vrut sa se vaccineze, s-a vaccinat, cine nu a vrut sa se vaccineze, nu s-a vaccinat", mai ales ca, a subliniat el, vaccinarea este voluntara.De asemenea, Florin Citu a declarat ca in luna aprilie vor sosi 3 milioane de doze de vaccin de la Pfizer. "In aprilie vom avea 3 milioane de doze de vaccin, doar de la Pfizer, deci lucrurile vor accelera", a mai declarat primul ministru.